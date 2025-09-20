El duro descargo de Camila, la hermana de Thiago Medina, tras la operación: "Sentimos las oraciones"
La ex Cuestión de Peso usó sus redes sociales para expresarse sobre el difícil momento que están atravesando.
La salud de Thiago Medina parece evolucionar día tras día. De hecho, en las últimas horas, el joven fue sometido a una importante cirugía y todo salió bien. A raíz de esto, Camilota, su hermana, usó sus redes sociales para dedicarle un conmovedor mensaje y agradecer el cariño que están recibieron por parte de la gente.
Fue Daniela Celis la que confirmó que la intervención había resultado exitosa y que lo más importante ahora era continuar rezando y acompañando su recuperación.
A raíz de esto, la ex Cuestión de Peso hizo un conmovedor posteo. "Hoy nuestra familia atraviesa uno de los momentos más difíciles. Mi hermano, nuestra alegría y luz, está luchando por su vida después de un accidente", publicó en su cuenta personal de Instagram.
"Sabemos que no estamos solos: sentimos el cariño, las oraciones y la energía de cada uno de ustedes que nos siguen y nos apoyan. Gracias por ser parte de esta familia, por acompañarnos en la fé y en la esperanza. Con la fuerza de todos, creemos que muy pronto lo vamos a volver a ver sonriendo y brillando como siempre".
"Estoy sacando fuerza de donde no la tengo, por mi hermano y por mí. Me duele el alma. Tengo que salir, he salido de un montón de cosas. Me contiene mi familia, mi sobrina. Saco fuerza para transmitirle a Dani también. Quiero que termine esta pesadilla, quiero despertarme y no puedo", concluyó.
Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina tras la cirugía: cómo sigue el ex Gran Hermano
A una semana del accidente que sufrió en moto, Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, fue sometido a una cirugía torácica. Desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega difundieron el nuevo parte médico que detalla su estado tras la intervención.
Según el comunicado: "El paciente Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires".
La operación, que duró cuatro horas y media, consistió en la reconstrucción de la parrilla costal. "Se mantuvo hemodinámicamente estable. No presentó intercurrencias", indicaron los médicos. De este modo, informaron que Thiago sigue en la unidad de terapia intensiva, "bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica". El parte concluye: "Se espera evolución. Pronóstico reservado".
