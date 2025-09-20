El duro descargo de Camila, la hermana de Thiago Medina, tras la operación: "Sentimos las oraciones"

image

Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina tras la cirugía: cómo sigue el ex Gran Hermano

A una semana del accidente que sufrió en moto, Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, fue sometido a una cirugía torácica. Desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega difundieron el nuevo parte médico que detalla su estado tras la intervención.

Según el comunicado: "El paciente Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires".

Thiago Medina

La operación, que duró cuatro horas y media, consistió en la reconstrucción de la parrilla costal. "Se mantuvo hemodinámicamente estable. No presentó intercurrencias", indicaron los médicos. De este modo, informaron que Thiago sigue en la unidad de terapia intensiva, "bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica". El parte concluye: "Se espera evolución. Pronóstico reservado".