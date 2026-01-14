Alfa quedó afuera de una obra en Mar del Plata y el conflicto terminó en escándalo

image

“Yo le sugerí que si no cambiaba sus formas con la gente, para el 10 de enero no estaba para trabajar con alguien así”, explicó. Finalmente, al no ver una mejora en ese aspecto, tomó la decisión junto a su socio de rescindir el vínculo, respetando los términos del contrato y los tiempos acordados.

Mientras Alfa analiza los pasos a seguir desde el plano legal, el episodio volvió a exponer las internas del mundo teatral y las tensiones que pueden surgir durante la temporada de verano, donde la convivencia, el trato con el público y la imagen externa son factores clave para sostener un proyecto en cartel.