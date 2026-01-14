Alfa quedó afuera de una obra en Mar del Plata y el conflicto terminó en escándalo
El ex Gran Hermano fue desvinculado del espectáculo que encabezaba Matías Alé y analiza iniciar acciones legales tras la decisión empresarial.
Walter “Alfa” Santiago volvió a quedar en el centro de la polémica luego de ser desvinculado de la obra teatral “Asia Caliente”, que se presenta en Mar del Plata y tiene como figuras principales a Matías Alé y Carna. La salida del exparticipante de Gran Hermano generó un fuerte revuelo mediático y versiones cruzadas sobre los motivos que derivaron en la ruptura del vínculo laboral.
La noticia se conoció a través de las redes sociales, cuando la periodista Pilar Smith reveló el conflicto en su cuenta de X. “Se pudrió. Echaron a Alfa de la obra de Matías Alé. Ahora el ex GH está reunido con sus abogados para iniciar acciones legales”, escribió, y agregó que Santiago sostiene que la decisión estaría relacionada con supuestos celos dentro del elenco. Según esa versión, incluso habría sido eliminado del grupo de WhatsApp de la obra.
Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a surgir otros testimonios que aportaron una mirada diferente sobre la situación. Fede Flowers señaló que el problema no estuvo vinculado a cuestiones artísticas ni contractuales, sino al trato de Alfa con el público. De acuerdo a esa información, el ex Gran Hermano “rechazaba a la gente” y hacía esperar tanto a niños como a adultos que se acercaban para sacarse fotos, una conducta que generó malestar y tensiones puertas adentro.
Ante la repercusión del caso, Matías Alé decidió dar su versión de los hechos y explicó que la desvinculación no respondió a un escándalo mediático, sino a una decisión empresarial tomada en consenso. En diálogo con El Observador, el actor y productor detalló que la obra ya estaba escrita y montada cuando Alfa le pidió sumarse al elenco para trabajar en la temporada marplatense, luego de no haber tenido una buena experiencia el año anterior.
Alé contó que aceptó incorporarlo, adaptó el guion y creó un personaje acorde a sus posibilidades actorales. “A nivel profesional estuvo muy bien, no tengo nada para decir”, aclaró, pero marcó un límite en el plano humano. Según relató, le advirtió que debía modificar sus formas con la gente en la calle y fijó una fecha como plazo para que ese cambio se produjera.
“Yo le sugerí que si no cambiaba sus formas con la gente, para el 10 de enero no estaba para trabajar con alguien así”, explicó. Finalmente, al no ver una mejora en ese aspecto, tomó la decisión junto a su socio de rescindir el vínculo, respetando los términos del contrato y los tiempos acordados.
Mientras Alfa analiza los pasos a seguir desde el plano legal, el episodio volvió a exponer las internas del mundo teatral y las tensiones que pueden surgir durante la temporada de verano, donde la convivencia, el trato con el público y la imagen externa son factores clave para sostener un proyecto en cartel.
