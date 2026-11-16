“Lo que él no entiende es que yo también soy una figura pública, que soy artista, que intento armar mi camino y que la gente me tira odio a mí y yo me tengo que comer todo eso gratuitamente cuando yo no opino lo mismo que él, ni digo lo mismo que él”, expresó.

Además, se refirió a los mensajes de quienes le exigen que intervenga en las actitudes de Caniggia y cuestionó que le atribuyan la responsabilidad de controlar su comportamiento. “Me mandan a criarlo cuando yo no soy su mamá, me mandan a decirle cosas cuando ustedes no están adentro de estas cuatro paredes. Y yo tengo conversaciones con él, pero no me escucha. Y yo estoy cansada”, aseguró.

El malestar también terminó afectando un momento importante de su presente profesional. En los próximos días, la artista volverá a presentarse en SEX, el espectáculo teatral creado por José María Muscari, un proyecto por el que trabajó mucho y que esperaba disfrutar con entusiasmo.

Sin embargo, reconoció que las circunstancias personales le impiden vivir ese regreso con la felicidad que imaginaba. “Tendría que estar feliz que esta semana de estreno en SEX, que tanto lo decidí, que tanto me costó. Y no puedo. Porque lo único que he recibido son mensajes de odio”, lamentó.

La preocupación de Melody Luz por Venezia

Uno de los tramos más sensibles del video estuvo relacionado con Venezia, la hija que tiene en común con Alex Caniggia. Melody manifestó su preocupación por las posibles consecuencias que las controversias públicas de su padre podrían tener sobre la pequeña y aseguró que también recibe ataques por las actitudes del mediático.

“Ya tengo a mi hija, a quien tengo que cuidar de todas las cosas que él está haciendo y que a futuro, ojalá Dios no quiera, no se tome represalia con ella. Porque conmigo ya lo están haciendo”, expresó entre lágrimas.

En la misma línea, apuntó contra el entorno familiar de su pareja y cuestionó los ataques que recibe a raíz de las publicaciones de Caniggia. “Su familia lo único que hace es atacarme. Y lo que él genera con sus redes es que ustedes me ataquen cuando yo no hago nada”, sostuvo.

Por otra parte, aclaró que su postura no tiene que ver con las diferencias o enfrentamientos que Alex pueda mantener con otras figuras del espectáculo. Para dejarlo en claro, mencionó a Wanda Nara y a la China Suárez, y remarcó que su desacuerdo es con los ataques dirigidos hacia las mujeres.

“Esto va más allá de Wanda, de la China, de quien sea. No estoy a favor de que bardee a ninguna mujer”, afirmó.

Luego, reflexionó sobre la responsabilidad que implica tener exposición pública y cuestionó que su pareja no dimensione las distintas formas de violencia que atraviesan las mujeres. “Como varón no entiende toda la violencia que sufrimos las mujeres todos los días. No entiende que desde su lugar puede cambiar las cosas. Y ser como es él en la vida real, que no es eso”, señaló.

Finalmente, Melody volvió a marcar distancia de las actitudes que observa en las redes sociales de Caniggia y dejó en evidencia el desgaste que le provoca la situación. “No reconozco a la persona que es cada vez que abro su Instagram. Que encima no lo quiero ni ver”, expresó.

Antes de terminar, insistió en que no quiere ser responsabilizada por las opiniones de su pareja ni recibir mensajes que le exijan modificar su comportamiento. “Les pido, por favor, que a mí no me metan en la misma bolsa. Que yo no estoy de acuerdo. Y que dejen de romperme las pelotas con mandar a criarlo. Porque yo no soy su puta madre”, concluyó.