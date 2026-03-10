Disney lanzó el primer adelanto del regreso de Hannah Montana: los detalles

Este reencuentro no es casual. La plataforma de streaming ha diseñado un evento de aniversario de gran envergadura para celebrar las dos décadas del estreno de la serie. El proyecto se presenta como un formato híbrido innovador, situándose entre el documental y el especial de televisión. El atractivo principal radica en ver a Miley, totalmente caracterizada como su alter ego, en una entrevista íntima conducida por Alex Cooper, la reconocida creadora del exitoso podcast Call Her Daddy, frente a una audiencia en vivo.