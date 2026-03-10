Disney lanzó el primer adelanto del regreso de Hannah Montana: los detalles
Miley Cyrus confirmó su regreso como Hannah Montana, pero ahora se presentó oficialmente el primer adelanto. Los detalles de su regreso.
Dos décadas después de que el mundo conociera la doble vida de una adolescente común convertida en estrella del pop, el fenómeno está de regreso. Disney Plus ha sacudido las redes sociales al publicar las primeras fotografías oficiales de Miley Cyrus retomando el papel de Hannah Montana, el personaje que la catapultó a la cima del entretenimiento global hace exactamente 20 años.
Este reencuentro no es casual. La plataforma de streaming ha diseñado un evento de aniversario de gran envergadura para celebrar las dos décadas del estreno de la serie. El proyecto se presenta como un formato híbrido innovador, situándose entre el documental y el especial de televisión. El atractivo principal radica en ver a Miley, totalmente caracterizada como su alter ego, en una entrevista íntima conducida por Alex Cooper, la reconocida creadora del exitoso podcast Call Her Daddy, frente a una audiencia en vivo.
Las imágenes difundidas esta mañana han despertado la euforia de toda una generación. En ellas, se observa a la artista luciendo nuevamente la emblemática peluca rubia con flequillo y vestuarios repletos de lentejuelas y brillos, elementos que definieron la estética de la "estrella de pop adolescente" a mediados de los años 2000.
La producción no ha escatimado en detalles para recrear la atmósfera original. Según los adelantos, Disney ha reconstruido escenarios que forman parte de la memoria colectiva de sus seguidores:
-
El vestidor secreto: El santuario de moda donde ocurría la transformación de Miley Stewart.
La casa de Malibú: La icónica sala de la familia Stewart, escenario de las aventuras junto a su padre y amigos.
Más allá de la puesta en escena, el especial promete una carga emocional profunda al explorar el vínculo de Cyrus con sus seguidores y el impacto cultural del programa. Se ha confirmado que la cantante ofrecerá un segmento acústico donde interpretará himnos que marcaron una época, tales como: “The best of both worlds”, “Nobody's Perfect” y “The climb”.
Además de las actuaciones musicales, el especial asegura que revelará material nunca antes visto, rescatado de los archivos de la serie original. La cita para este viaje nostálgico ya tiene lugar en el calendario: el estreno mundial será el próximo 24 de marzo, coincidiendo con el día exacto en que se cumplen los 20 años del primer episodio.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario