HBO Max confirma el fin de rodaje de "Carlota": qué es y de qué se trata

Así, valiéndose de recursos como el sentido del humor, la osadía narrativa y una amplia libertad de corte creativo, la ficción desmenuza las dinámicas de las esferas gubernamentales, la traición y los hilos de la política desde una óptica moderna. De este modo, consigue interpelar los relatos históricos de corte más convencional y expone con crudeza el verdadero costo humano que se esconde detrás de la edificación de un imperio. Para materializar semejante concepto en la pantalla, la producción optó por agrupar a un selecto grupo de intérpretes de renombre global y a técnicos de enorme prestigio detrás de las cámaras.

"’Carlota’ es uno de los proyectos más importantes de mi carrera. El fin de rodaje me deja una enorme gratitud hacia nuestro genial elenco y hacia todos los que creyeron en este proyecto desde el primer día. Hemos entregado el alma en cada escena y en cada detalle, con la convicción de hacer una producción que honre la magnitud de esta historia y conecte con audiencias de todo el mundo. Me llevo recuerdos imborrables y un profundo orgullo por lo que hemos construido juntos, y ahora la mayor recompensa será que el público de HBO Max descubra a Carlota, se emocione con su historia y se enamore de estos personajes extraordinarios”, manifestó con indisimulable entusiasmo Carlos Quintanilla, quien se desempeñó como el creador y showrunner de la serie, además de ejercer sus funciones ejecutivas como VP & Head de Contenido y Producción de Sony Pictures Television.

La fisonomía del plano visual que exhibirá el programa fue el resultado de un minucioso desarrollo a cargo de un prestigioso equipo interdisciplinario de carácter global. La dirección general del proyecto recayó en los realizadores Ana Lorena Pérez Ríos y José Manuel Cravioto, en tanto que la responsabilidad sobre el diseño de producción quedó bajo la tutela de Carlos Bodelón, sumando a Loles García Galeán en la confección de la propuesta de vestuario. El aporte coordinado de estos profesionales, en perfecta sintonía con las áreas operativas de dirección de fotografía, caracterización de maquillaje, peinado, departamento de arte y la compleja labor de construcción de escenografías, se constituyó en un pilar indispensable para edificar la estética de la tira.