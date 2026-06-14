HBO Max confirma el fin de rodaje de "Carlota": qué es y de qué se trata
La nueva serie de HBO Max fue filmada en varias locaciones de Europa y América Latina. Conocé todos los detalles sobre la producción.
La esperada serie de ficción "Carlota", una ambiciosa realización audiovisual llevada a cabo bajo el sello de la compañía productora Sony Pictures Television, dio por finalizada de manera oficial su etapa de rodaje. El proceso demandó un despliegue técnico y humano a lo largo de cuatro extensos meses de filmación, abarcando una multiplicidad de locaciones geográficas distribuidas entre diversos puntos de Latinoamérica y el continente europeo.
En dichos espacios, la utilización de palacios reales, conventos antiguos, frondosos jardines, calles de enorme valor histórico y diversos escenarios sometidos a intervenciones arquitectónicas específicas resultaron piezas fundamentales para darle vida al entramado estético de la época. Esta propuesta, que se sumerge de lleno en el devenir de quien fuera la emperatriz de Bélgica, se podrá disfrutar de manera exclusiva mediante el catálogo de la plataforma de streaming HBO Max.
https://www.instagram.com/reels/DZaUuX0BnDZ/
La tira cuenta con un reparto estelar encabezado por la artista Belinda en la piel de la protagonista, acompañada por las actuaciones de Jaime Lorente encarnando a Maximiliano, Miguel Ángel Silvestre en el rol de Van Der Smissen y Mabel Cadena dándole vida al personaje de Josefa. La trama de "Carlota" se nutre directamente de la trascendencia histórica de una figura femenina que demostró estar sumamente avanzada al período que le tocó habitar, cuya particular visión en torno al ejercicio del poder, las metas de la ambición, las pasiones del deseo y la construcción de un legado perdurable en el tiempo sigue despertando una enorme fascinación en la sociedad contemporánea.
Una reinterpretación disruptiva sobre los costos de la monarquía
A partir de una lectura que se presenta como audaz, actual y cargada de fibra emocional sobre los hechos reales, esta producción original busca trazar una aproximación sumamente humanizada de las vivencias que marcaron a fuego el destino de la protagonista. Bajo esa premisa, el guion se anima a reconfigurar la imagen de un México fragmentado por los conflictos bélicos y las fuertes disputas ideológicas de aquel entonces.
Así, valiéndose de recursos como el sentido del humor, la osadía narrativa y una amplia libertad de corte creativo, la ficción desmenuza las dinámicas de las esferas gubernamentales, la traición y los hilos de la política desde una óptica moderna. De este modo, consigue interpelar los relatos históricos de corte más convencional y expone con crudeza el verdadero costo humano que se esconde detrás de la edificación de un imperio. Para materializar semejante concepto en la pantalla, la producción optó por agrupar a un selecto grupo de intérpretes de renombre global y a técnicos de enorme prestigio detrás de las cámaras.
"’Carlota’ es uno de los proyectos más importantes de mi carrera. El fin de rodaje me deja una enorme gratitud hacia nuestro genial elenco y hacia todos los que creyeron en este proyecto desde el primer día. Hemos entregado el alma en cada escena y en cada detalle, con la convicción de hacer una producción que honre la magnitud de esta historia y conecte con audiencias de todo el mundo. Me llevo recuerdos imborrables y un profundo orgullo por lo que hemos construido juntos, y ahora la mayor recompensa será que el público de HBO Max descubra a Carlota, se emocione con su historia y se enamore de estos personajes extraordinarios”, manifestó con indisimulable entusiasmo Carlos Quintanilla, quien se desempeñó como el creador y showrunner de la serie, además de ejercer sus funciones ejecutivas como VP & Head de Contenido y Producción de Sony Pictures Television.
La fisonomía del plano visual que exhibirá el programa fue el resultado de un minucioso desarrollo a cargo de un prestigioso equipo interdisciplinario de carácter global. La dirección general del proyecto recayó en los realizadores Ana Lorena Pérez Ríos y José Manuel Cravioto, en tanto que la responsabilidad sobre el diseño de producción quedó bajo la tutela de Carlos Bodelón, sumando a Loles García Galeán en la confección de la propuesta de vestuario. El aporte coordinado de estos profesionales, en perfecta sintonía con las áreas operativas de dirección de fotografía, caracterización de maquillaje, peinado, departamento de arte y la compleja labor de construcción de escenografías, se constituyó en un pilar indispensable para edificar la estética de la tira.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario