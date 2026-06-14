Quién era Gaspi, el youtuber argentino que murió trágicamente en Río de Janeiro
El influencer argentino murió de forma sorpresiva este domingo a los 23 años en un trágico accidente de helicóptero en Río de Janeiro.
Un micrófono negro de la vieja escuela, un cable corto directo a la cámara y el asfalto de la noche porteña como escenario. Esos fueron los elementos con los que Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente en el universo digital como Gaspi, construyó uno de los fenómenos más vertiginosos, polémicos y singulares del YouTube argentino.
Su sorpresiva muerte a los 23 años en un trágico accidente de helicóptero en Río de Janeiro —donde también falleció el cantante estadounidense Oliver Tree— apaga la vida de un creador que hizo del límite su zona de confort.
Quién era Gaspi, el youtuber argentino que murió trágicamente en Río de Janeiro
El éxito de Gaspi no se midió en la cantidad de material disponible, sino en el impacto inmediato de sus apariciones. Su canal principal quedó como un testimonio minimalista de apenas nueve videos, una cifra engañosa para una cuenta que logró cosechar más de dos millones de suscriptores.
La explicación detrás de esa biblioteca tan reducida radicaba en la naturaleza misma de su propuesta: un cóctel de humor negro, situaciones explícitas y giros discursivos al borde de la censura que la plataforma penalizaba sistemáticamente eliminando sus publicaciones. El propio Gaspar lo asumía con naturalidad como parte de las reglas del juego: “Mis seguidores ya saben que los tienen que mirar apenas los subo porque siempre me los bajan”, llegó a confesar en una entrevista.
Personaje exótico e irreverente, Gaspi edificó su identidad digital sobre una marca registrada inconfundible: un tono de voz ronco y gastado, y latiguillos como su característico e imitado “buuueeeenaaaaass”. Su dinámica consistía en irrumpir en el espacio público para interpelar a los transeúntes, diciendo lo primero que se le cruzaba por la mente y empujando al espectador a experimentar momentos de profunda incomodidad.
Ese estilo directo y sin filtros lo convirtió en una figura profundamente polarizante:
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El filo de la falta de respeto: Para muchos, sus interacciones cruzaban la línea de la convivencia y rozaban la ofensa hacia cualquier desconocido que se cruzara en su camino.
El imán de la audiencia: Para otros, representaba una bocanada de frescura y audacia en una era de contenidos excesivamente calculados. Fue, en esencia, un artista de internet tan querido como odiado.
La última reinvención
Tras una prolongada ausencia de dos años que mantuvo en ascuas a su comunidad, Gaspi había demostrado recientemente que su capacidad para sorprender seguía intacta. Su regreso se materializó con un video titulado La vuelta de Gaspi, una pieza audiovisual que demandó seis meses de arduo trabajo y que se viralizó de forma instantánea.
Lejos de ser una simple continuación de sus andanzas callejeras, el clip llamó la atención por una sorprendente calidad de producción, un notable despliegue actoral y un mensaje constructivo que desconcertó a propios y extraños. Fue el último gran golpe de efecto de un joven que, haciendo de la transgresión su bandera, logró dejar una huella imborrable en la cultura de internet.
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