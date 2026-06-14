Quién era María Eduarda Rodrigues, la joven que murió en Brasil al ser lanzada de un puente sin estar atada

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Mientras tanto, la Justicia brasileña avanza con la investigación para determinar las responsabilidades por lo ocurrido. Según informó el medio Globo, seis personas fueron detenidas en el marco de la causa. Dos de ellas intentaron escapar tras el accidente y fueron encontradas por la policía en una zona boscosa cercana.

El caso también abrió un fuerte debate en Brasil sobre las condiciones de seguridad y los controles en actividades de riesgo como el rope jump. De acuerdo con la defensa de algunos de los acusados, los organizadores contaban con experiencia en este tipo de eventos y nunca habían registrado incidentes similares.