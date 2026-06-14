Quién era María Eduarda Rodrigues, la joven que murió en Brasil al ser lanzada de un puente sin estar atada
Tenía 21 años, era profesora de Educación Física y compartía en redes sociales su pasión por el deporte y las actividades de aventura.
La muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas conmociona a Brasil. La joven falleció mientras practicaba "rope jump" en un puente de la ciudad de Limeira, en São Paulo, después de ser lanzada al vacío sin estar atada.
La víctima tenía 21 años era profesora de Educación Física y trabajaba en un gimnasio de la ciudad de Jandira, en la región metropolitana de São Paulo. Apasionada por el deporte y la actividad física, compartía habitualmente en sus redes sociales imágenes de sus entrenamientos, actividades al aire libre y experiencias vinculadas a la aventura y el contacto con la naturaleza.
Minutos antes del trágico desenlace publicó fotos y videos desde el lugar donde iba a realizar el salto, reflejando su entusiasmo por participar de la actividad.
La tragedia ocurrió cuando empleados de la empresa encargada de la organización del evento la lanzaron al vacío sin que estuviera correctamente asegurada a las cuerdas. Aunque personal del Servicio Móvil de Emergencias (SAMU) acudió rápidamente al lugar para asistirla, las graves heridas sufridas en la caída provocaron su muerte.
La noticia generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y compañeros de trabajo. El gimnasio donde trabajaba la despidió con un sentido mensaje en el que destacó su compromiso profesional y el cariño que se había ganado entre colegas y alumnos.
Mientras tanto, la Justicia brasileña avanza con la investigación para determinar las responsabilidades por lo ocurrido. Según informó el medio Globo, seis personas fueron detenidas en el marco de la causa. Dos de ellas intentaron escapar tras el accidente y fueron encontradas por la policía en una zona boscosa cercana.
El caso también abrió un fuerte debate en Brasil sobre las condiciones de seguridad y los controles en actividades de riesgo como el rope jump. De acuerdo con la defensa de algunos de los acusados, los organizadores contaban con experiencia en este tipo de eventos y nunca habían registrado incidentes similares.
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