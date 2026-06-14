image Las últimas fotos de Gaspi en Río de Janeiro antes del trágico accidente de helicópteros

Qué hacía Gaspi en Río de Janeiro antes del trágico accidente

En medio del dolor, muchos se preguntaron qué hacía el joven de 23 años en tierras brasileñas, y la respuesta está vinculada a lo que mejor sabía hacer: crear contenido y encarar una ambiciosa nueva etapa profesional.

Gaspi no se encontraba en Brasil por vacaciones, sino por estrictos motivos de filmación y trabajo audiovisual. Para llevar adelante sus nuevas ideas, el influencer viajó acompañado por el cineasta y realizador Lucas Vignale, una figura muy respetada en el ambiente de los videoclips musicales y la producción urbana, quien también lamentablemente perdió la vida en el accidente.