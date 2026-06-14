Las últimas fotos de Gaspi en Río de Janeiro antes del trágico accidente de helicópteros
El influencer argentino es una de las víctimas fatales del trágico choque de helicópteros que sacude este domingo a Brasil.
El trágico accidente de helicóptero en Río de Janeiro que le costó la vida al youtuber argentino Gaspar Prim Díaz ("Gaspi") y al director de videoclips Lucas Vignale sumó un nuevo y doloroso capítulo en el entorno digital. En las últimas horas, la difusión de las últimas imágenes de los jóvenes antes de la colisión generó una fuerte repercusión en las redes sociales.
A través de la plataforma X (anteriormente Twitter), una usuaria dio a conocer las fotos finales que capturan los momentos previos a la tragedia en Recreio dos Bandeirantes, donde se produjo el choque y la caída de las dos aeronaves.
Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, muestran a los creadores audiovisuales compartiendo las que serían sus últimas horas en suelo brasileño, despertando una oleada de mensajes de despedida y dolor por parte de sus seguidores.
"Gaspi" se había transformado en un verdadero fenómeno de masas gracias a su particular estilo de humor irreverente y provocador, lo que multiplicó el impacto de la triste noticia en toda la comunidad de internet.
Qué hacía Gaspi en Río de Janeiro antes del trágico accidente
En medio del dolor, muchos se preguntaron qué hacía el joven de 23 años en tierras brasileñas, y la respuesta está vinculada a lo que mejor sabía hacer: crear contenido y encarar una ambiciosa nueva etapa profesional.
Gaspi no se encontraba en Brasil por vacaciones, sino por estrictos motivos de filmación y trabajo audiovisual. Para llevar adelante sus nuevas ideas, el influencer viajó acompañado por el cineasta y realizador Lucas Vignale, una figura muy respetada en el ambiente de los videoclips musicales y la producción urbana, quien también lamentablemente perdió la vida en el accidente.
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