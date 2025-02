Dog Man: ¡Mitad perro, mitad hombre, todo un héroe! llegó a los cines con un mensaje para toda la familia

Siempre me gustaron las películas infantiles, me recuerdan a mi infancia con mi familia, comiendo la pizza casera de mi mamá Marcela, y hoy... volví al cine después de más de un año con mi beba de ocho meses, con mi Kalita, ¡todo un desafió!, no me tenía fé de poder terminarla, pero lo logramos, su primer película, y ¡qué película!, con un mensaje para los papás y para todos los adultos con la gran responsabilidad y el compromiso de estar ayudando a crecer a un ser humano, con buenos valores, y que vea al mundo con ojos de amor, porque para lo otro, sabemos, que va a tener tiempo.