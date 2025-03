Dolor en el mundo del espectáculo: los mensajes por la muerte de Antonio Gasalla

Cabe recordar que el actor de Esperando la carroza estuvo internado las últimas semanas en un centro, y Giménez contó que estaba en sus planes ir a visitarlo: “Justo le había dicho a Fede Levrino, productor de mi programa, que, aunque no me reconociera, quería ir a verlo, aunque me preguntara quién era. Me dijo que había arreglado todo. Esto fue hace tres días. Es como si hubiera tenido el presentimiento”, lamentó.

Con la voz cargada de emoción y a punto de quebrarse, continuó con su homenaje: “Todos me dicen que es mejor, que dejó de sufrir y que es mejor que haya partido. Lo sé. Si pienso en él, sé que le pasó lo mejor que le podía pasar, pero es una cosa tan fuerte lo que dejó en mí Antonio. No solamente dejó el éxito, la risa, la audiencia; dejó una enseñanza de cómo ser un profesional”.

image.png

Fito Páez fue uno de los primeros en homenajearlo y usó su cuenta de Instagram para despedirlo con un sentido mensaje: “Se nos fue Antonio Gasalla. Un titán de las artes. Aquí les dejo uno de los tantísimos momentos que me invitó a compartir con él y su team en la tele argentina hace unos años. Lo vamos a extrañar como se extraña a la felicidad o a todas las personas que nos hicieron bien”.

El artista cerró su despedida con unas palabras que reflejan el sentimiento de muchos: “Gracias por tanta entrega y tanto amor a través de tantos años, Antonio querido. La verdad es que cuesta muchísimo hablar de vos en pasado. Un abrazo a todos sus familiares y amigos”.

image.png

Víctor Hugo Morales también recordó su legado y le agradeció por su talento: “Sus personajes, como la inolvidable Mamá Cora, quedarán por siempre en la memoria y el corazón del público. ¡Gracias por tantas risas, maestro!”.

image.png

Mariana Nannis, desde Instagram, compartió dos fotos junto a Gasalla y escribió: “Siempre te voy a llevar en mi corazón. Que en paz descanses”.

mariana nannis gasalla

Verónica Llinás, al aire de A la Barbarossa por Telefe, no ocultó su conmoción por la noticia: “Uno sabía que estaba así, pero cuando sucede es un cimbronazo. Es irreparable. Es duro. Me acabo de enterar. Yo entré a la televisión por él. Trabajé muchos años con él… Nos hemos peleado, nos hemos querido, nos hemos reconciliado”.

image.png

Además, recordó cómo era Gasalla en lo personal: “Cada tanto me mandaba unos mensajes. Él no era especialmente cariñoso, pero demostraba su cariño de otra forma. En los últimos mensajes me decía ‘Llinás, te amo’. Fue antes de la pandemia”.

Martín "Campi" Campilongo, quien actualmente interpreta a Mamá Cora en la versión teatral de Esperando la carroza, también expresó su tristeza en el mismo programa: “Es un baldazo de agua fría. A pesar de que no estaba bien, uno no está esperando esta noticia”.

Además, recordó la última vez que lo vio: “Fue en la época del Mundial. Él estaba mal, pero todavía tenía momentos buenos. Después ya estaba muy perdido”.

image.png

La tristeza fue aún más palpable para aquellos que lo conocieron de cerca, como su amigo Marcelo Polino, quien fue uno de los mayores acompañantes del humorista durante sus últimos años de vida. “Te voy a extrañar, amigo querido. Gracias por tanto”, escribió el periodista, acompañado del emoji de un corazón roto, reflejando el dolor de perder a alguien tan cercano y querido.

image.png

Juan Acosta, quien trabajó en varios proyectos con Antonio, lo despidió con una foto vintage en su cuenta de Instagram y escribió: “Chau, querido amigo”. Minutos antes, había dejado un mensaje en su cuenta de X en el que se explayó un poco más: “Estoy triste. Murió Antonio, solo puedo decir que nos divertimos mucho y que le hizo mucho bien a mucha gente. Abrazo a la familia y a los que lo quisieron de verdad”.

image.png

“Cuando tenía diez u once años, mis viejos se iban a comer afuera y yo me quedaba en su cuarto viendo a Gasalla y poniéndome vestidos de mi mamá mientras Urdapilleta y Tortonese gritaban de fondo. Era mi plan favorito. Gracias por tanto, Antonio”, escribió Malena Pichot, actriz y comediante

image.png

Otro de los que recordaron al capocómico fue su abogado, el Dr. Miguel Ángel Pierri: “Nos volveremos a ver, no lo dudo. Volá alto, bien algo... porto en mí 25 años de vivencias, historias, encuentros, secretos... Gracias querido Antonio. Mis condolencias a sus amigos leales y aquellos miembros de su familia que sinceramente lo quisieron y cuidaron. Pronto la historia hablará. Descansa en paz”.