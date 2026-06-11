Mirtha Legrand compartió un deseo para la Selección Argentina: "Ojalá..."

mirtha mensaje mundial

El recuerdo imborrable de Argentina 1978

Entre las distintas experiencias que acumuló a lo largo de los años, Mirtha destacó especialmente lo vivido durante el primer campeonato mundial conseguido por la Selección argentina.

La conductora evocó aquellos festejos multitudinarios y recordó que los compartió junto a su esposo, Daniel Tinayre, recorriendo las calles en medio de la celebración popular.

“Fui con Daniel al Mundial y después recorrimos toda la ciudad. La gente golpeaba con lo que tenía a mano y todos estaban felices. ¡Estábamos todos!”, recordó emocionada.

A pocos días del comienzo de una nueva edición de la Copa del Mundo, Mirtha también dejó en claro su deseo de volver a ver a la Argentina en lo más alto y manifestó su confianza en el equipo liderado por Lionel Messi.

“Ojalá se vuelva a repetir. ¡Arriba Argentina que va a ser campeón! ¡Sí, señor!”, afirmó.

La publicación recibió una gran cantidad de reacciones y mensajes de apoyo por parte de los usuarios, que celebraron tanto el entusiasmo de la conductora como su histórica relación con los Mundiales.

“Vamos por la cuarta estrella”, “Dios bendiga a la Reina” y “Vamos Argentina, vamos Mirtha”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron debajo del video.