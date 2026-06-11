Mirtha Legrand compartió un deseo para la Selección Argentina: "Ojalá..."
Con la ilusión intacta, Mirtha Legrand alentó a la Scaloneta de cara al Mundial 2026 y recordó su vínculo con la historia mundialista del país.
Mirtha Legrand se sumó al clima futbolero con un mensaje dedicado a la Selección argentina. La conductora, que este año cumplió 99 años, recordó su extenso vínculo con la máxima competencia del fútbol y destacó un dato que pocos pueden igualar: fue testigo de todas las Copas del Mundo hasta el momento.
A través de un video compartido en sus redes sociales, La Chiqui repasó su experiencia siguiendo el torneo a lo largo de las décadas y recordó las tres veces que vio a la Argentina consagrarse campeona del mundo.
“Esta semana comienza el Mundial. ¿Usted sabe que yo vi todos los Mundiales? También vi a Argentina campeón tres veces”, expresó en la grabación, en referencia a los títulos obtenidos en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.
La histórica figura de la televisión también hizo hincapié en la enorme cantidad de recuerdos que conserva vinculados a la competencia más importante del fútbol.
“Yo viví todos los Mundiales y guardo bellos recuerdos de cada uno”, agregó La Chiqui, quien rápidamente generó repercusión entre sus seguidores con su mensaje de aliento para el conjunto nacional.
El recuerdo imborrable de Argentina 1978
Entre las distintas experiencias que acumuló a lo largo de los años, Mirtha destacó especialmente lo vivido durante el primer campeonato mundial conseguido por la Selección argentina.
La conductora evocó aquellos festejos multitudinarios y recordó que los compartió junto a su esposo, Daniel Tinayre, recorriendo las calles en medio de la celebración popular.
“Fui con Daniel al Mundial y después recorrimos toda la ciudad. La gente golpeaba con lo que tenía a mano y todos estaban felices. ¡Estábamos todos!”, recordó emocionada.
A pocos días del comienzo de una nueva edición de la Copa del Mundo, Mirtha también dejó en claro su deseo de volver a ver a la Argentina en lo más alto y manifestó su confianza en el equipo liderado por Lionel Messi.
“Ojalá se vuelva a repetir. ¡Arriba Argentina que va a ser campeón! ¡Sí, señor!”, afirmó.
La publicación recibió una gran cantidad de reacciones y mensajes de apoyo por parte de los usuarios, que celebraron tanto el entusiasmo de la conductora como su histórica relación con los Mundiales.
“Vamos por la cuarta estrella”, “Dios bendiga a la Reina” y “Vamos Argentina, vamos Mirtha”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron debajo del video.
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