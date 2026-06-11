¿Crisis de pareja? Marcos Giles mostró por error una conversación con Ángela Torres y empezaron las conjeturas

La cantante también profundizaba su postura en otro fragmento del intercambio: “Entiendo tu trabajo y lo respeto, pero también creo que en todo un mes uno se puede organizar”.

Tras la difusión del material, numerosos usuarios cuestionaron la actitud del streamer y especialmente la respuesta que le habría dado a su pareja. Según trascendió, Giles contestó varias horas después mediante un audio en el que expresó: “No lo siento tan así como vos decís, pero bueno, ya está”.

A pesar de la repercusión que tuvo el episodio, todo indica que la relación atraviesa un buen presente. Horas después de la viralización del chat, ambos volvieron a mostrarse juntos en redes sociales.

Fue Ángela Torres quien compartió una fotografía frente al espejo de su casa junto a Marcos Giles. La imagen estuvo acompañada por una cariñosa dedicatoria: “Mi amor te amo mucho”. Más tarde, el streamer replicó la publicación en su cuenta y respondió con un corazón celeste junto al mensaje: “Mi ángel”.