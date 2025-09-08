Dolor en el mundo de la música: murió Rick Davies, el cofundador de Supertramp

“Con mucha tristeza, The Supertramp Partnership anuncia la muerte del fundador de Supertramp, Rick Davies”, se lee en el comunicado, que añade: “Fue después de una larga enfermedad. Tuvimos el privilegio de conocerlo y de tocar con él durante más de cincuenta años”. La enfermedad a la que se refieren es el mieloma, un tipo de cáncer que le fue diagnosticado en 2015. El diagnóstico lo obligó a abandonar las giras con la banda británica, aunque continuó tocando con su banda paralela, Ricky and the Rockets.