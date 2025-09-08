Dolor en el mundo de la música: murió Rick Davies, el cofundador de Supertramp
El artista tenía 81 años y fue coronado como la voz y el piano de las canciones más famosas del grupo inglés. Los detalles de su partida.
El mundo de la música lamenta la muerte de Rick Davies, cofundador y líder de la legendaria banda de rock progresivo Supertramp. El músico, de 73 años, falleció el pasado viernes 5 de septiembre en su hogar de Long Island, tras una larga batalla contra una enfermedad. La noticia se difundió a través de un comunicado oficial en el sitio web de Variety y en las redes sociales de la banda.
“Con mucha tristeza, The Supertramp Partnership anuncia la muerte del fundador de Supertramp, Rick Davies”, se lee en el comunicado, que añade: “Fue después de una larga enfermedad. Tuvimos el privilegio de conocerlo y de tocar con él durante más de cincuenta años”. La enfermedad a la que se refieren es el mieloma, un tipo de cáncer que le fue diagnosticado en 2015. El diagnóstico lo obligó a abandonar las giras con la banda británica, aunque continuó tocando con su banda paralela, Ricky and the Rockets.
Nacido el 22 de julio de 1944 en Swindon, Inglaterra, Rick Davies mostró su pasión por la música desde muy joven. Aprendió a tocar el piano de forma autodidacta y comenzó su carrera como baterista en bandas escolares. En 1969, fundó Supertramp tras publicar un anuncio en el que buscaba músicos.
Junto a Roger Hodgson, Dougie Thomson, John Helliwell y Bob Siebenberg, Davies llevó a la banda a la cima del éxito. Aunque sus primeros dos discos no tuvieron un gran impacto, la banda alcanzó el éxito internacional con Crime of the Century (1974) y la consagración mundial con Breakfast in America (1979), un álbum que vendió millones de copias y ganó dos premios Grammy.
La voz de Davies, de un inconfundible registro de barítono, se convirtió en una parte fundamental del sonido de Supertramp, alternando con el falsete de Hodgson para crear una musicalidad única. Davies fue el autor de clásicos como "Bloody Well Right", "My Kind of Lady", "Cannonball" y "Brother Where You Bound". Tras la noticia de su muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño y respeto hacia el músico.
