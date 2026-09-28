"La virgen de la tosquera" de Laura Casabé representará a la Argentina en los Oscar

Cuáles eran las ficciones del cine argentino preseleccionadas para el Oscar

Además de su boleto asegurado a Europa, la producción redobló la apuesta y se metió en la recta final por los premios de la Academia de Hollywood. "La virgen de la tosquera" es una de las cuatro producciones formalmente en carrera para representar al país en la categoría Mejor Película Internacional de los próximos Oscar.