"La virgen de la tosquera" de Laura Casabé representará a la Argentina en los Oscar
La película de Laura Casabé fue elegida para representar al cine argentino en los Premios Goya y quedó preseleccionada para competir en los próximos Oscar.
La aclamada película "La virgen de la tosquera", dirigida por Laura Casabé, atraviesa un excelente presente internacional. Tras ser elegida por la Academia para representar al cine argentino en los Premios Goya, se confirmó que el film también quedó entre los preseleccionados que buscarán un lugar en los Oscar 2027.
De los Premios Goya a la carrera por la estatuilla de Hollywood
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La cinta basada en los cuentos de la reconocida escritora Mariana Enriquez logró imponerse en la votación final de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Con este fuerte respaldo, la obra competirá en España en la categoría Mejor Película Iberoamericana de la 41.ª edición de los Premios Goya.
El largometraje, cuyo guion fue adaptado por Benjamín Naishtat, transcurre durante un verano sofocante posterior al estallido social de diciembre de 2001. La trama combina de manera magistral terror, adolescencia, deseo y memoria social, convirtiendo a los fantasmas íntimos de los protagonistas en una metáfora de la profunda crisis económica del país.
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Además de su boleto asegurado a Europa, la producción redobló la apuesta y se metió en la recta final por los premios de la Academia de Hollywood. "La virgen de la tosquera" es una de las cuatro producciones formalmente en carrera para representar al país en la categoría Mejor Película Internacional de los próximos Oscar.
En esta reñida instancia de preselección, el premiado film de terror fantástico compitió internamente contra otros tres pesos pesados de la industria nacional: "El Partido" (de Juan Cabral y Santiago Franco), "Nuestra Tierra" (de Lucrecia Martel) y "Parque Lezama" (de Juan José Campanella).
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