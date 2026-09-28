Camino a Hollywood: "La Virgen de la Tosquera" representará a la Argentina en los premios Oscar 2027
Se conoció este lunes la decisión de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.
La industria cinematográfica nacional ya tiene su candidata para la gran cita de Hollywood. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina anunció que "La Virgen de la Tosquera", dirigida por Laura Casabé, fue seleccionada para representar al país en la próxima edición de los premios Oscar en la categoría de mejor película internacional.
El esperado anuncio se realizó este lunes 28 de septiembre en ArtHaus Central, en el marco de una ceremonia conducida por el actor Juan Minujín —miembro de la Comisión Directiva de la Academia—, acompañado por el vicepresidente segundo, Daniel Pensa, y el secretario, Pablo Ingercher, además de referentes de la industria audiovisual.
Para quedarse con el preciado boleto, el filme de Casabé debió superar una terna de preselección de alto nivel que también integraban "El Partido" (de Juan Cabral y Santiago Franco), "Nuestra Tierra" (de Lucrecia Martel) y "Parque Lezama" (de Juan José Campanella).
La presentación de los títulos estuvo a cargo de reconocidas figuras del medio como Leticia Brédice, Dolores Oliverio, Martín Rechimuzzi y Eduardo Blanco.
Más anuncios de la noche: restauración clásica y apoyo al talento federal
Además de la elección de la candidata al Oscar, la gala dejó importantes novedades para el patrimonio y la proyección del cine nacional:
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Restauración histórica: El productor Luis Scalella adelantó que la Academia encarará la restauración de la emblemática película "Los martes, orquídeas" (1941), dirigida por Francisco Mugica y recordada por marcar el debut cinematográfico de Mirtha Legrand. El proyecto se llevará adelante junto a la Sociedad por el Patrimonio Audiovisual y Warner Bros. Discovery —con la colaboración de Argentina Sono Film y el laboratorio Cubic Restoration—, contando además con el respaldo del régimen de Mecenazgo porteño y Fundación Santander.
Becas y ayudas internacionales: Se dieron a conocer los ganadores de la Edición Primavera del Programa de Ayudas a la Movilidad para Festivales y Mercados Internacionales, impulsado junto al Círculo de Amigos de la Academia. Los realizadores seleccionados para representar al país en distintos certámenes globales son María Aparicio, Laura Citarella, Axel Cheb Terrab, Ignacio Masllorens, Celina Murga Cabrol, Roxana Ramos y Paula Zyngierman. El jurado evaluador estuvo integrado por Inés de Oliveira Cézar, Saula Benavente, Verónica Cura y Gerónimo Tanoira.
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