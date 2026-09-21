Premios Oscar 2027: cuáles son las cuatro películas argentinas preseleccionadas

El Partido: documental dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco que reconstruye el mítico cruce entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986, analizando su impacto sociopolítico con la Guerra de Malvinas como trasfondo.

documental dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco que reconstruye el mítico cruce entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986, analizando su impacto sociopolítico con la Guerra de Malvinas como trasfondo. La Virgen de la Tosquera: dirigida por Laura Casabé y con guion de Benjamín Naishtat, adapta relatos de Mariana Enríquez combinando iniciación adolescente, violencia y terror sobrenatural. Pasó por el Festival de Sundance y fue designada para los Premios Goya.

dirigida por Laura Casabé y con guion de Benjamín Naishtat, adapta relatos de Mariana Enríquez combinando iniciación adolescente, violencia y terror sobrenatural. Pasó por el Festival de Sundance y fue designada para los Premios Goya. Nuestra Tierra: largometraje documental de Lucrecia Martel centrado en el asesinato del dirigente comunal Javier Chocobar y su juicio, exponiendo el despojo territorial y las tensiones estructurales contra los pueblos originarios.

largometraje documental de Lucrecia Martel centrado en el asesinato del dirigente comunal Javier Chocobar y su juicio, exponiendo el despojo territorial y las tensiones estructurales contra los pueblos originarios. Parque Lezama: la transposición cinematográfica de la obra de Herb Gardner encabezada por Juan José Campanella, con las actuaciones protagónicas de Luis Brandoni y Eduardo Blanco.

Cuándo se anunciará la producción ganadora

El título que finalmente representará a la cinematografía nacional en la categoría de Mejor Película Internacional se dará a conocer el próximo lunes 28 de septiembre a las 18:00 horas, a través de los canales oficiales de la Academia. A partir de esa instancia, la obra seleccionada deberá superar los filtros clasificatorios de la Academia de Hollywood para alcanzar la nominación definitiva.