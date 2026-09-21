Premios Oscar 2027: cuáles son las cuatro películas argentinas preseleccionadas
La Academia de Cine anunció las producciones que competirán por un lugar en los Premios Oscar 2027. La elegida se sabrá el 28 de septiembre.
La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina anunció de manera oficial los cuatro filmes preseleccionados para representar al país en la 99ª edición de los Premios Oscar. La votación definirá qué producción nacional iniciará la carrera hacia la codiciada estatuilla dorada de la industria cinematográfica internacional.
Las películas que compiten por los Premios Oscar
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La nómina reúne una variada propuesta de documentales, adaptaciones literarias y relatos centrados en la memoria colectiva y la identidad histórica:
- El Partido: documental dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco que reconstruye el mítico cruce entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986, analizando su impacto sociopolítico con la Guerra de Malvinas como trasfondo.
- La Virgen de la Tosquera: dirigida por Laura Casabé y con guion de Benjamín Naishtat, adapta relatos de Mariana Enríquez combinando iniciación adolescente, violencia y terror sobrenatural. Pasó por el Festival de Sundance y fue designada para los Premios Goya.
- Nuestra Tierra: largometraje documental de Lucrecia Martel centrado en el asesinato del dirigente comunal Javier Chocobar y su juicio, exponiendo el despojo territorial y las tensiones estructurales contra los pueblos originarios.
- Parque Lezama: la transposición cinematográfica de la obra de Herb Gardner encabezada por Juan José Campanella, con las actuaciones protagónicas de Luis Brandoni y Eduardo Blanco.
Cuándo se anunciará la producción ganadora
El título que finalmente representará a la cinematografía nacional en la categoría de Mejor Película Internacional se dará a conocer el próximo lunes 28 de septiembre a las 18:00 horas, a través de los canales oficiales de la Academia. A partir de esa instancia, la obra seleccionada deberá superar los filtros clasificatorios de la Academia de Hollywood para alcanzar la nominación definitiva.
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