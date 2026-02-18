Dramático incendio en la casa de Bam Bam Morais: perdió todo y apunta contra una empresa de energía

Al regresar del paseo, Morais notó rápidamente que algo no estaba bien. “Mucho olor a quemado” y una columna de humo oscuro sobre el techo lo alertaron. “La puerta de la oficina estaba cerrada y cuando la abro me sale toda una bocanada de humo negro, pero negro, espeso”, recordó, aún impactado por la escena.

El daño fue total, incluso en los sectores que no llegaron a incendiarse. “Todo el humo, toda la casa negra, todos los placares, la ropa, todo. En donde no agarró el fuego, igual entró ese hollín. Toda la ropa, se mete por todos lados, un desastre. Se perdió todo”, lamentó.

En medio de la desesperación, el ex ganador del reality salió rápidamente con su hija en brazos y recibió ayuda de un vecino. “Cuando mi vecino se fue a buscar agua, explotó la pieza. Gracias a dios él no estaba ahí”, contó. La detonación fue tan fuerte que, según relató, “volaron los vidrios de uno de los portones de la casa y terminaron en la casa de enfrente”.

Tras el dramático episodio, Morais aseguró que iniciará acciones para reclamar por la pérdida total de sus ahorros, objetos personales y herramientas laborales, mientras intenta reconstruir su vida después del incendio que, según sus propias palabras, pudo haber terminado en tragedia.