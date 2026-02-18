Dramático incendio en la casa de Bam Bam Morais: perdió todo y apunta contra una empresa de energía
El ganador de Gran Hermano 2007 vivió horas de terror cuando su vivienda se incendió tras una falla eléctrica.
Esteban Morais, conocido popularmente como “Bam Bam”, atraviesa un momento crítico luego de que un incendio destruyera su casa ubicada en la zona norte del conurbano bonaerense. El ex participante de Gran Hermano Argentina aseguró que tanto él como su hija de tres años estuvieron en peligro y denunció a una empresa de energía por las pérdidas materiales sufridas.
El episodio ocurrió el viernes 13 de febrero por la tarde, mientras la compañía Edenor realizaba tareas de recambio de un poste de luz a pocas cuadras de su domicilio. Según relató Morais, minutos antes del incendio estaba por acostar a su hija para que durmiera la siesta en su oficina, pero un pedido inesperado cambió el rumbo de los hechos.
“Un milagro del cielo, gracias a Dios, ella me pidió una vuelta en cochecito”, contó Bam Bam, todavía conmocionado, en diálogo con Clarín.
El exmediático explicó que al salir de la vivienda observó a operarios trabajando en el tendido eléctrico y luego entendió qué habría provocado el desastre. “Cuando cambian el poste de luz, tocan la línea de tensión, la de los cables de arriba en la cuadra y, por error de ellos, cortan el neutro”, relató a ese medio el ex Gran Hermano, que hoy tiene 45 años.
De acuerdo con su versión, esa falla generó una sobrecarga eléctrica que afectó a varias viviendas del barrio, aunque el impacto más grave ocurrió en su casa. “A los vecinos se les quemaron un montón de electrodomésticos. Pero el mayor caudal de tensión entró de golpe a mi casa. Eso hizo que se prendiera fuego un televisor de mi oficina y ahí agarró fuego todo”, explicó.
Al regresar del paseo, Morais notó rápidamente que algo no estaba bien. “Mucho olor a quemado” y una columna de humo oscuro sobre el techo lo alertaron. “La puerta de la oficina estaba cerrada y cuando la abro me sale toda una bocanada de humo negro, pero negro, espeso”, recordó, aún impactado por la escena.
El daño fue total, incluso en los sectores que no llegaron a incendiarse. “Todo el humo, toda la casa negra, todos los placares, la ropa, todo. En donde no agarró el fuego, igual entró ese hollín. Toda la ropa, se mete por todos lados, un desastre. Se perdió todo”, lamentó.
En medio de la desesperación, el ex ganador del reality salió rápidamente con su hija en brazos y recibió ayuda de un vecino. “Cuando mi vecino se fue a buscar agua, explotó la pieza. Gracias a dios él no estaba ahí”, contó. La detonación fue tan fuerte que, según relató, “volaron los vidrios de uno de los portones de la casa y terminaron en la casa de enfrente”.
Tras el dramático episodio, Morais aseguró que iniciará acciones para reclamar por la pérdida total de sus ahorros, objetos personales y herramientas laborales, mientras intenta reconstruir su vida después del incendio que, según sus propias palabras, pudo haber terminado en tragedia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario