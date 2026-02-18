Guido Icardi se mostró junto a Wanda Nara, sus sobrinas y Maxi López: ¿indirecta para Mauro?

"Se dio cuenta de que Wanda no era la mala de la historia", "Qué hermoso ver a las nenas con su tío", "es lindo que conozca y mantenga contacto con sus sobrinas", "las niñas tienen derecho a vincularse con su familia paterna", "Wanda lo va a ayudar mucho", fueron algunos de los comentarios que se destacaron en las redes.

Guido Icardi familia