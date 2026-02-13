Impresionante incendio en un depósito de la Policía Federal Argentina en la Ciudad Buenos Aires
Bomberos trabajaban en un incendio de un depósito de la Policía Federal Argentina ubicado en Avenida Vélez Sarsfield y Camino de Sirga.
Impresionante incendio se registró este viernes en un depósito de la Policía Federal Argentina, en la Ciudad Buenos Aires, donde Bomberos de la Ciudad trabajaban para intentar contener el siniestro.
Según las primeras informaciones, el episodio se inició cuando comenzó a arder un auto en interior del depósito ubicado en Avenida Vélez Sarsfield y Camino de Sirga. Se trata de la playa a cielo abierto del predio, por lo que el fuego se propagó a otros vehículos y al deposito judicial.
NOTA EN DESARROLLO
