MinutoUno

Rating: cómo le fue a Beto Casella con el debut de BTV

Espectáculos

El conductor regresó a la televisión abierta con un nuevo ciclo en América TV que apuesta a la actualidad, el humor y el análisis mediático.

Rating: cómo le fue a Beto Casella con el debut de BTV

El esperado regreso de Beto Casella a la pantalla abierta finalmente se concretó este miércoles 18 de febrero con el estreno de BTV, su nuevo programa en América TV. El ciclo, que se emitirá de lunes a viernes en horario central, llegó con una propuesta que combina información, entretenimiento, humor y el análisis del universo mediático y digital.

Con una impronta dinámica y un panel numeroso, el envío busca posicionarse como una de las apuestas fuertes del canal para el prime time, apostando al estilo directo y descontracturado que caracteriza al conductor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2024292455022002475?t=zi9_N1CSzBCRlQg59X29qw&s=19&partner=&hide_thread=false

Un debut competitivo en materia de rating

Según los datos de la medidora Kantar Ibope Media, el programa arrancó con números alentadores desde el primer minuto. A las 21:59, el ciclo LAM cerraba su emisión en América con 3.8 puntos, mientras que la ficción Hija del Fuego, protagonizada por China Suárez en El Trece, marcaba 3.7 puntos y Bendita en El Nueve obtenía 2.5.

Minutos después, a las 22:01, BTV inició su transmisión con 3.4 puntos de rating, posicionándose muy cerca de sus competidores directos: la propuesta de El Trece alcanzaba 3.3 y Bienvenidos a ganar en El Nueve registraba 2.4 puntos.

Con el correr de los minutos, el programa logró crecer y consolidarse. A las 22:06 alcanzó picos de 3.8 puntos, superando a las otras señales, mientras que a las 22:11 se mantenía firme con 3.5 puntos frente a los 3.0 del cine de El Trece y los 1.5 de El Nueve.

El desempeño continuó estable durante la primera hora. A las 22:16 marcaba 3.4 puntos y, aunque luego descendió levemente, siguió competitivo: a las 22:23 promediaba 2.9 puntos contra 2.8 de su principal rival. Más tarde, a las 22:31 se ubicaba en 3.0 puntos, manteniendo ventaja sobre El Nueve.

Ya entrada la noche, el ciclo se sostuvo con cifras similares: 2.7 puntos a las 22:41 y un cierre de 2.2 puntos hacia las 23:05, superando ampliamente a la novela Corazones Destinados, que registraba 0.6 puntos.

De esta manera, el debut de BTV dejó señales positivas para América TV, que apuesta a consolidar el regreso de Casella al horario nocturno con una propuesta fuerte y competitiva dentro de la televisión abierta.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas