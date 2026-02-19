Rating: cómo le fue a Beto Casella con el debut de BTV

El desempeño continuó estable durante la primera hora. A las 22:16 marcaba 3.4 puntos y, aunque luego descendió levemente, siguió competitivo: a las 22:23 promediaba 2.9 puntos contra 2.8 de su principal rival. Más tarde, a las 22:31 se ubicaba en 3.0 puntos, manteniendo ventaja sobre El Nueve.

Ya entrada la noche, el ciclo se sostuvo con cifras similares: 2.7 puntos a las 22:41 y un cierre de 2.2 puntos hacia las 23:05, superando ampliamente a la novela Corazones Destinados, que registraba 0.6 puntos.

De esta manera, el debut de BTV dejó señales positivas para América TV, que apuesta a consolidar el regreso de Casella al horario nocturno con una propuesta fuerte y competitiva dentro de la televisión abierta.