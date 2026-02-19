Rating: cómo le fue a Beto Casella con el debut de BTV
El conductor regresó a la televisión abierta con un nuevo ciclo en América TV que apuesta a la actualidad, el humor y el análisis mediático.
El esperado regreso de Beto Casella a la pantalla abierta finalmente se concretó este miércoles 18 de febrero con el estreno de BTV, su nuevo programa en América TV. El ciclo, que se emitirá de lunes a viernes en horario central, llegó con una propuesta que combina información, entretenimiento, humor y el análisis del universo mediático y digital.
Con una impronta dinámica y un panel numeroso, el envío busca posicionarse como una de las apuestas fuertes del canal para el prime time, apostando al estilo directo y descontracturado que caracteriza al conductor.
Un debut competitivo en materia de rating
Según los datos de la medidora Kantar Ibope Media, el programa arrancó con números alentadores desde el primer minuto. A las 21:59, el ciclo LAM cerraba su emisión en América con 3.8 puntos, mientras que la ficción Hija del Fuego, protagonizada por China Suárez en El Trece, marcaba 3.7 puntos y Bendita en El Nueve obtenía 2.5.
Minutos después, a las 22:01, BTV inició su transmisión con 3.4 puntos de rating, posicionándose muy cerca de sus competidores directos: la propuesta de El Trece alcanzaba 3.3 y Bienvenidos a ganar en El Nueve registraba 2.4 puntos.
Con el correr de los minutos, el programa logró crecer y consolidarse. A las 22:06 alcanzó picos de 3.8 puntos, superando a las otras señales, mientras que a las 22:11 se mantenía firme con 3.5 puntos frente a los 3.0 del cine de El Trece y los 1.5 de El Nueve.
El desempeño continuó estable durante la primera hora. A las 22:16 marcaba 3.4 puntos y, aunque luego descendió levemente, siguió competitivo: a las 22:23 promediaba 2.9 puntos contra 2.8 de su principal rival. Más tarde, a las 22:31 se ubicaba en 3.0 puntos, manteniendo ventaja sobre El Nueve.
Ya entrada la noche, el ciclo se sostuvo con cifras similares: 2.7 puntos a las 22:41 y un cierre de 2.2 puntos hacia las 23:05, superando ampliamente a la novela Corazones Destinados, que registraba 0.6 puntos.
De esta manera, el debut de BTV dejó señales positivas para América TV, que apuesta a consolidar el regreso de Casella al horario nocturno con una propuesta fuerte y competitiva dentro de la televisión abierta.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario