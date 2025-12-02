Dua Lipa sorprendió con un homenaje inesperado a Luis Miguel al reinterpretar "Bésame mucho"

Dua Lipa desembarcó en la capital mexicana y convirtió la primera de sus tres noches en el Estadio GNP Seguros en un verdadero acontecimiento pop. Fiel a la impronta que viene cultivando en su Radical Optimism World Tour, la artista británica incorporó un guiño local especialmente pensado para el público de ese país: eligió interpretar “Bésame mucho” en la versión que Luis Miguel convirtió en un clásico moderno, una apuesta que terminó siendo uno de los momentos más celebrados del show.