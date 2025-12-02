Dua Lipa sorprendió con un homenaje inesperado a Luis Miguel al reinterpretar "Bésame mucho"
La estrella pop abrió su serie de recitales en Ciudad de México con una versión inspirada en el emblemático tema que popularizó el “Sol de México”, desatando una ovación generalizada.
Dua Lipa desembarcó en la capital mexicana y convirtió la primera de sus tres noches en el Estadio GNP Seguros en un verdadero acontecimiento pop. Fiel a la impronta que viene cultivando en su Radical Optimism World Tour, la artista británica incorporó un guiño local especialmente pensado para el público de ese país: eligió interpretar “Bésame mucho” en la versión que Luis Miguel convirtió en un clásico moderno, una apuesta que terminó siendo uno de los momentos más celebrados del show.
La cantante viene sumando a su gira una costumbre que ya se volvió marca registrada: homenajear en cada parada a un ícono regional, estrategia que no solo multiplica la conexión con las audiencias, sino que alimenta la viralidad de sus presentaciones. En Sudamérica y el Caribe ya había generado impacto revisitando canciones de Miranda!, Shakira y Soda Stereo, además de protagonizar un cruce escénico inolvidable con Mauricio Mesones, todas intervenciones que se expandieron rápidamente por redes sociales.
La primera fecha en Ciudad de México no desentonó con esa línea. En un estadio repleto, Dua Lipa optó por un tributo que tocó fibras sensibles: reinterpretó la emblemática pieza compuesta por Consuelo Velázquez, pero en el arreglo que Luis Miguel internacionalizó durante los ’90. Cantando en español, moviéndose con soltura y sosteniendo su característico carisma, la británica logró que el público explotara en aplausos y coreara cada instante del homenaje.
El gesto no fue improvisado. Desde su entorno aseguran que la artista y su equipo vienen estudiando los repertorios locales de cada país que visitan para elegir canciones que dialoguen con la identidad musical de cada audiencia. En México, donde Luis Miguel es una figura venerada y “Bésame mucho” atraviesa generaciones, la decisión funcionó como un puente inmediato entre la superestrella global y una multitud que celebró cada segundo del tributo.
El homenaje de Dua Lipa a Luis Miguel en México
