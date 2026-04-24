Homenaje a Luis Brandoni en la TV abierta: qué canales pasan sus películas este fin de semana

luis brandoni Luis Brandoni en "Esperando la carroza"

La particularidad de este homenaje es que no se trata de un especial centralizado en una sola pantalla, sino de una programación distribuida entre varios canales, con emisiones en diferentes días y horarios. Esta dinámica responde, en parte, a la rapidez con la que se reorganizaron las grillas tras conocerse la noticia, lo que derivó en una propuesta fragmentada pero igualmente significativa.

En ese marco, también se conoció que El Trece no formaría parte, al menos por ahora, de esta primera tanda de homenajes, un dato que generó comentarios entre los televidentes y en redes sociales. Más allá de la emisión de películas, la figura de Brandoni también empezó a ser recordada en distintos programas de actualidad, noticieros y ciclos de espectáculos, donde se repasaron momentos clave de su carrera tanto en cine como en televisión y teatro.