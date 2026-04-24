Homenaje a Luis Brandoni en la TV abierta: qué canales pasan sus películas este fin de semana
Varias señales ajustaron su programación para despedir al actor con la emisión de algunos de sus títulos más emblemáticos.
Luego del fallecimiento de Luis Brandoni, la televisión abierta decidió rendirle tributo con modificaciones en su grilla y la incorporación de películas protagonizadas por el actor durante el fin de semana, en un intento por acercar su legado a una audiencia masiva en un contexto de fuerte conmoción.
De acuerdo a lo informado por Noticias Argentinas, distintas señales optaron por incluir en pantalla algunos de los trabajos más representativos de su carrera, una decisión que se tomó sobre la marcha y que implicó cambios en la programación habitual.
Uno de los casos confirmados es el de Telefe, que sumó a su grilla El cuento de las comadrejas, la película dirigida por Juan José Campanella en la que Brandoni integra un elenco destacado. El film, que combina humor negro y crítica al mundo del espectáculo, se convirtió en uno de los títulos más reconocidos de su etapa reciente.
Pero no es el único. A lo largo del fin de semana, otras señales también incorporaron distintos títulos vinculados a la trayectoria del actor, entre los que aparecen clásicos como Esperando la carroza, una comedia que con los años se transformó en película de culto dentro del cine argentino, y Mi obra maestra, otra de las producciones más celebradas de su filmografía reciente.
La particularidad de este homenaje es que no se trata de un especial centralizado en una sola pantalla, sino de una programación distribuida entre varios canales, con emisiones en diferentes días y horarios. Esta dinámica responde, en parte, a la rapidez con la que se reorganizaron las grillas tras conocerse la noticia, lo que derivó en una propuesta fragmentada pero igualmente significativa.
En ese marco, también se conoció que El Trece no formaría parte, al menos por ahora, de esta primera tanda de homenajes, un dato que generó comentarios entre los televidentes y en redes sociales. Más allá de la emisión de películas, la figura de Brandoni también empezó a ser recordada en distintos programas de actualidad, noticieros y ciclos de espectáculos, donde se repasaron momentos clave de su carrera tanto en cine como en televisión y teatro.
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