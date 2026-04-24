El juez Daniel Rafecas archivó una denuncia contra Manuel Adorni por el uso del avión presidencial

Manuel Adorni y esposa

Además, se remarcó que la aeronave “no fue utilizada con fines particulares ni privados”, sino dentro de una actividad estatal legítima, y que la presencia de un acompañante “no alteró la naturaleza jurídica del vuelo ni su finalidad pública”.

En esa línea, también se descartó la existencia de perjuicio económico para el Estado. Según la investigación, “no se verifica una erogación particular por la presencia” de Angeletti, y los gastos se limitaron a los correspondientes al funcionario.

De hecho, la fiscalía concluyó que “la presencia de Bettina Julieta Angeletti no generó un costo adicional para el Estado”, lo que resultó clave para descartar la hipótesis de malversación. El fallo también destacó que el avión contaba con plazas disponibles, por lo que la invitación cursada a la esposa del funcionario fue considerada “un uso razonable de la discrecionalidad” del Poder Ejecutivo.

adorni y esposa en aruba

Por otra parte, se verificó que el pasaje de regreso de Angeletti no fue abonado con fondos públicos, lo que reforzó la conclusión de que no hubo irregularidades en el manejo de recursos estatales. Finalmente, Rafecas dispuso el archivo de la causa “por inexistencia de delito”, en línea con lo solicitado por la fiscalía.

El juez también subrayó que, ante la decisión del Ministerio Público de no impulsar la acción penal, no corresponde avanzar con el proceso, ya que “no hay jurisdicción sin una acción que la requiera”.

La reacción de Manuel Adorni en redes sociales

Tras conocerse la resolución del juez Daniel Rafecas, el jefe de Gabinete utilizó la red social X para compartir un mensaje.

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