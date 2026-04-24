Plantón de último momento en la mesa de Mirtha Legrand: el motivo que desató polémica

“Reprogramaron un poco la mesa porque tampoco estará Angela Leiva. Quedaron el cantante Joaquín Levinton, los periodistas Maru Duffard y Gastón Edul, y el neurólogo y referente en bienestar Conrado Estol”, concluyó García al detallar cómo quedó finalmente conformada la mesa del sábado por la noche.

Quiénes serán los invitados a Almorzando con Juana este domingo

juana viale

El domingo, en “Almorzando con Juana”, la propuesta mantendrá el tono variado. La actriz Jorgelina Aruzzi será una de las protagonistas, en medio de su participación en teatro. También estará el músico Benjamín Amadeo, quien continúa desarrollando su carrera solista.

El ámbito actoral se completará con la presencia de Nazareno Casero, mientras que el exfutbolista José Chatruc aportará su mirada desde el deporte y los medios. Por último, participará Marcos Díaz Videla, especializado en el vínculo entre humanos y animales.