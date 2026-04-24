Plantón de último momento en la mesa de Mirtha Legrand: el motivo que desató polémica
A horas de salir al aire, una de las invitadas decidió no participar y obligó a reorganizar todo sobre la marcha en La Noche de Mirtha.
En Intrusos (América) revelaron los detalles de la determinación que tomó la actriz Andrea Frigerio, quien optó por bajarse a último momento de su participación en "La Noche de Mirtha" (El Trece). Según se explicó, los motivos estarían directamente vinculados con la presencia de Juana Viale al frente del programa, en reemplazo de Mirtha Legrand, quien se encuentra recuperándose de un cuadro de tos y disfonía.
“Se bajó Andrea Frigerio porque Mirtha había ido a ver la obra de teatro donde está con Francella y no así Juana”, precisó Camilo García en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.
La decisión de la actriz tampoco habría caído del todo bien en la producción de la obra Desde el jardín, que protagoniza junto a Guillermo Francella: “La producción de la obra se enojó un poco con Andrea porque era promoción igual”, comentó.
En relación con los motivos de su sorpresiva ausencia, el periodista agregó: “Se bajó ella (por Frigerio). Prefirió esperar y hacer la nota con Mirtha porque ella se tomó la molestia de ir a ver la obra”.
De acuerdo a lo que trascendió, la actriz eligió no participar del programa ante la ausencia de la conductora histórica y aguardar su recuperación para concretar la entrevista en otro momento, como forma de retribuir su gesto de haber asistido a verla al teatro, algo que no ocurrió por parte de Juana Viale.
“Reprogramaron un poco la mesa porque tampoco estará Angela Leiva. Quedaron el cantante Joaquín Levinton, los periodistas Maru Duffard y Gastón Edul, y el neurólogo y referente en bienestar Conrado Estol”, concluyó García al detallar cómo quedó finalmente conformada la mesa del sábado por la noche.
Quiénes serán los invitados a Almorzando con Juana este domingo
El domingo, en “Almorzando con Juana”, la propuesta mantendrá el tono variado. La actriz Jorgelina Aruzzi será una de las protagonistas, en medio de su participación en teatro. También estará el músico Benjamín Amadeo, quien continúa desarrollando su carrera solista.
El ámbito actoral se completará con la presencia de Nazareno Casero, mientras que el exfutbolista José Chatruc aportará su mirada desde el deporte y los medios. Por último, participará Marcos Díaz Videla, especializado en el vínculo entre humanos y animales.
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