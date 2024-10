Duki hará una pre escucha de su nuevo álbum "Ameri": cómo conseguir entradas

Este evento promete ser una experiencia única para los seguidores del artista, quienes estaban expectantes a los anuncios que hacía en sus redes sociales, con la ilusión de volver a escuchar la música de Mauro.

La venta general de entradas comenzará mañana, martes 22 de octubre, a las 16:00 horas en la web del estadio.

Duki

Duki dio a conocer el tracklist de Ameri

Días antes de dar a conocer todos sus nuevos temas, Duki alimentó la ansiedad de sus fanáticos y compartió en sus redes sociales el tracklist de Ameri, su nuevo álbum.

Según se pudo ver en su cuenta de Instagram, el disco cuenta con 15 canciones y tiene colaboraciones con Myke Towers, Milo J, Ysy A, Bizarrap, Eladio Carrion, entre otros.

Sin dudas, este nuevo trabajo tiene como objetivo conquistar al público y promete arrasar con las reproducciones en todas las plataformas digitales y peleará por entrar en los rankings de las más escuchadas.

1. LEITMOTIV

2. NUEVA ERA ft. Mike Towers

3. BRINDIS ft. Headie One

4. BUSCARTE LEJOS ft. Bizarrap

5. IMPERIO ft. Judeline

6. HARDAWAY ft. YG, Eladio Carrion

7. CINE

8. VIDA DE ROCK ft. Milo J

9. NO DRAMA ft. Ovi, Lucho SSJ

10. BARRO

11. UN DIA MÁS ft. Ysy A

12. TRATO DE ESTAR BIEN ft. Morad

13. WAKE UP AND BAKE UP ft. Wiz Khalifa, Arcángel

14. CONSTELACIÓN ft. Lia Kali

15. AMERI

Embed - Ya supiste ssj on Instagram: "AMERI 31.10.24" View this post on Instagram A post shared by Ya supiste ssj (@duki)