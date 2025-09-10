Dura respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi tras su anuncio de demanda: qué dijo

wanda nara

Cómo comienza el nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Mauro Icardi estaría analizando iniciar acciones legales contra Wanda Nara por hostigamiento. El motivo sería una reciente entrevista con Grego Rossello, en la que la empresaria se refirió abiertamente al video íntimo filtrado meses atrás.

La información fue revelada este lunes en DDM, donde Mariana Fabbiani compartió detalles de la situación legal en estudio. “Aparentemente, en este momento Icardi, junto con sus abogadas, está evaluando iniciar una demanda por dicha nota”, sostuvo la conductora, sorprendiendo al panel.

Por su parte, Guido Zaffora brindó más contexto sobre el enojo del delantero del Galatasaray. “Mauro Icardi no vio la nota anoche, sino que hoy las abogadas le pasaron los textuales polémicos de la hermana de Zaira Nara, y por eso él estaría a punto de iniciar una demanda por hostigamiento”, relató el periodista.