Dura respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi tras su anuncio de demanda: qué dijo
El ex de la influencer le habría hecho una denuncia desde Turquía y, recientemente, la conductora rompió el silencio sobre esta situación. Los detalles.
La conductora de MasterChef Celebrity, Wanda Nara, ha respondido de manera contundente a la nueva denuncia por abandono que, según trascendió en los medios, le hizo Mauro Icardi desde Turquía. El periodista Juan Etchegoyen compartió en su programa las declaraciones de Wanda, que no se guardó nada al referirse a la situación que atraviesa actualmente.
Según Etchegoyen, en el escrito de Icardi se acusa a Wanda de abandonar a sus hijas, Isabella y Francesca, debido a sus constantes viajes que, por lo que explicó la conductora son simplemente por trabajo. Lo cierto es que, por esto, la empresaria desestimó por completo la denuncia con fuertes declaraciones que no dejaron duda de la posición en la que se encuentra.
La postura de Wanda Nara sobre las denuncias de Mauro Icardi
En diálogo con el periodista, Wanda Nara salió al cruce de las acusaciones. "Hola Juan, ¿cómo estás?, buen día abandono es no pagar la cuota alimentaria. Yo presenté en la Justicia mi contrato con Netflix y las fechas laborales", afirmó de manera tajante.
La conductora continuó con sus declaraciones, apuntando directamente a su ex pareja: "Abandono es no volver al país cuando tenes libre por Fecha FIFA para ver a tus hijas". No obstante, la conductora dejó en claro: "No me llegó la denuncia todavía”.
Además, Wanda reveló que se presentó en la fiscalía y entregó su teléfono para que se analice debido a los constantes ataques de su ex. “Estoy en la fiscalía. Entregué mi teléfono para que copien y vean y constaten que todo es real. Lo entregué yo mi teléfono, lo aporté yo para pruebas. Se presentaron ocho testigos y se espera el juicio oral”, concluyó la empresaria.
Cómo comienza el nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi
Mauro Icardi estaría analizando iniciar acciones legales contra Wanda Nara por hostigamiento. El motivo sería una reciente entrevista con Grego Rossello, en la que la empresaria se refirió abiertamente al video íntimo filtrado meses atrás.
La información fue revelada este lunes en DDM, donde Mariana Fabbiani compartió detalles de la situación legal en estudio. “Aparentemente, en este momento Icardi, junto con sus abogadas, está evaluando iniciar una demanda por dicha nota”, sostuvo la conductora, sorprendiendo al panel.
Por su parte, Guido Zaffora brindó más contexto sobre el enojo del delantero del Galatasaray. “Mauro Icardi no vio la nota anoche, sino que hoy las abogadas le pasaron los textuales polémicos de la hermana de Zaira Nara, y por eso él estaría a punto de iniciar una demanda por hostigamiento”, relató el periodista.
