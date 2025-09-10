Netflix: la serie de época nominada a cuatro Oscars que es una obra maestra
Netflix acaba de sumar una producción de época dirigida por Steven Spielberg, considerada una obra maestra del cine y basada en hechos reales.
Entre los grandes estrenos que llegan a la plataforma, pocas películas logran mantener la vigencia como esta, un drama histórico que se estrenó en 1997 y que ahora renueva su impacto en Netflix. Dirigida por Steven Spielberg, esta producción se consolidó como un relato poderoso sobre justicia, libertad y dignidad humana, con un trasfondo que refleja una de las páginas más oscuras de la historia.
La crítica la aclamó en su momento, destacando tanto la dirección impecable de Spielberg como las actuaciones de un elenco de primer nivel, entre ellos Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Djimon Hounsou y Matthew McConaughey. La intensidad del rodaje fue tal que Djimon Hounsou estuvo a punto de abandonar por la crudeza de las escenas encadenado con grilletes reales, lo que da cuenta del realismo extremo que se buscó transmitir.
Con una duración de 2 horas y 34 minutos, la película no solo fue un éxito de taquilla —recaudando 60 millones de dólares en Estados Unidos—, sino también un ejemplo de cómo el cine puede conmover y generar reflexión. Estrenada en Netflix el 4 de septiembre de 2025, ya se posiciona como una de las favoritas entre los dramas históricos de la plataforma.
De qué trata "Amistad"
La historia comienza en el verano de 1839, cuando cincuenta y tres esclavos africanos que viajaban en el navío español “La Amistad” se rebelan contra sus captores y logran tomar el control del barco cerca de las costas de Cuba. Su objetivo era regresar a África, pero terminan siendo detenidos por tropas estadounidenses.
El relato avanza mostrando cómo los prisioneros deben enfrentarse a un complejo sistema judicial en un país desconocido, donde su libertad dependerá de juicios plagados de tensiones políticas e intereses internacionales. El guion pone en el centro la lucha por los derechos humanos y la búsqueda de justicia en medio de un contexto hostil.
Reparto de "Amistad"
Morgan Freeman (Theodore Joadson)
Nigel Hawthorne (Martin Van Buren)
Anthony Hopkins (John Quincy Adams)
Djimon Hounsou (Cinque)
Matthew McConaughey (Roger Sherman Baldwin)
David Paymer (John Forsyth)
Pete Postlethwaite (Holabird)
Stellan Skarsgård (Tappan)
Razaaq Adoti (Yamba)
Abu Bakaar Fofanah (Fala)
Anna Paquin (Reina Isabel)
Tomas Milian (Calderón)
Chiwetel Ejiofor (Ensign Covey)
Tráiler de "Amistad"
