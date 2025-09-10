Netflix: la serie de época nominada a cuatro Oscars que es una obra maestra

La crítica la aclamó en su momento, destacando tanto la dirección impecable de Spielberg como las actuaciones de un elenco de primer nivel, entre ellos Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Djimon Hounsou y Matthew McConaughey. La intensidad del rodaje fue tal que Djimon Hounsou estuvo a punto de abandonar por la crudeza de las escenas encadenado con grilletes reales, lo que da cuenta del realismo extremo que se buscó transmitir.