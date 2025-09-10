Mauro Icardi demandará a Wanda Nara tras la nota con Grego Rosello por los dichos sobre su relación

Durante el programa, el equipo repasó las frases que más habrían incomodado al futbolista, como la confesión: “me enteré lo de la China revisando el teléfono”, el supuesto aislamiento social de Icardi, y otras referencias privadas.

Zaffora también aportó un dato llamativo: “Ayer usaron un nuevo verbo... el cacheteo”, dijo sobre la presunta manipulación íntima que habría realizado el jugador en la foto compartida por la China Suárez.

En lugar de retroceder, Wanda Nara decidió reforzar su postura durante el reportaje. “Está bien, si va a salir y lo va a ver tanta gente”, afirmó, y sumó con ironía: “Imaginate que cachetee muchos años eso”.