Mauro Icardi demandará a Wanda Nara tras la nota con Grego Rosello por los dichos sobre su relación
El futbolista evalúa junto a sus abogadas qué hacer. Los detalles en la nota.
Mauro Icardi estaría analizando iniciar acciones legales contra Wanda Nara por hostigamiento. El motivo sería una reciente entrevista con Grego Rossello, en la que la empresaria se refirió abiertamente al video íntimo filtrado meses atrás.
La información fue revelada este lunes en DDM, donde Mariana Fabbiani compartió detalles de la situación legal en estudio. “Aparentemente, en este momento Icardi, junto con sus abogadas, está evaluando iniciar una demanda por dicha nota”, sostuvo la conductora, sorprendiendo al panel.
Por su parte, Guido Zaffora brindó más contexto sobre el enojo del delantero del Galatasaray. “Mauro Icardi no vio la nota anoche, sino que hoy las abogadas le pasaron los textuales polémicos de la hermana de Zaira Nara, y por eso él estaría a punto de iniciar una demanda por hostigamiento”, relató el periodista.
Qué motivó la posible demanda de Icardi contra Wanda
Según explicó el panelista, la molestia no se limitaría únicamente a lo expresado en la entrevista, sino que respondería a un acumulado de declaraciones de Wanda. “No tiene que ver con lo que pasó en la nota, sino por todo lo que estaría diciendo Wanda con respecto a su relación con la China, y sobre todo con el tema de su genitalidad”, detalló.
Durante el programa, el equipo repasó las frases que más habrían incomodado al futbolista, como la confesión: “me enteré lo de la China revisando el teléfono”, el supuesto aislamiento social de Icardi, y otras referencias privadas.
Zaffora también aportó un dato llamativo: “Ayer usaron un nuevo verbo... el cacheteo”, dijo sobre la presunta manipulación íntima que habría realizado el jugador en la foto compartida por la China Suárez.
En lugar de retroceder, Wanda Nara decidió reforzar su postura durante el reportaje. “Está bien, si va a salir y lo va a ver tanta gente”, afirmó, y sumó con ironía: “Imaginate que cachetee muchos años eso”.
