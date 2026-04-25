Duro comunicado de la familia de Juanicar contra Danelik y Brian Sarmiento: denuncia cortes en Gran Hermano
Tras los comentarios dentro de la casa, el entorno del participante rompió el silencio y cuestionó la falta de sanciones frente a actitudes discriminatorias.
En las últimas horas, Gran Hermano volvió a quedar en el ojo de la tormenta por un nuevo escándalo dentro de la casa. Esta vez, los protagonistas fueron Danelik y Brian Sarmiento, quienes quedaron señalados por realizar comentarios de tinte homofóbico contra su compañero Juanicar, generando indignación tanto dentro como fuera del reality.
La situación no tardó en escalar y provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos usuarios reclamaron medidas por parte de la producción. En ese contexto, la familia de Juanicar decidió intervenir públicamente con un comunicado contundente, en el que no solo repudia lo ocurrido, sino que también cuestiona la falta de sanciones y los reiterados cortes de transmisión ante este tipo de episodios.
Comunicado completo de la familia de Juanicar
“Ante los recientes acontecimientos de público conocimiento, queremos expresar nuestro más enérgico repudio a los dichos y actitudes de carácter homofóbico manifestados por los participantes Danelik y Brian Sarmiento, así como también a los ataques sistemáticos dirigidos hacia la sexualidad de Juani.
Decidimos no profundizar en los detalles, dado que los mismos ya han sido ampliamente difundidos.
Nos preocupa profundamente que, en reiteradas ocasiones, este tipo de situaciones sean interrumpidas mediante cortes de transmisión, impidiendo que el público pueda observar con claridad lo sucedido, y sin que se evidencien sanciones acordes a la gravedad de los hechos.
Resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta que, en otras oportunidades, conductas discriminatorias han sido sancionadas de manera inmediata. Sin ir más lejos, una participante, Carmina, fue expulsada por dichos racistas. Por este motivo, nos cuesta comprender por qué este tipo de comportamientos se repite de forma constante sin que se adopten medidas concretas.
Entendemos que se trata de un juego, pero consideramos firmemente que este tipo de actitudes homofóbicas no pertenecen al juego de Gran Hermano y no deberían ser toleradas bajo ningún concepto.
Como familia, solicitamos que se actúe con la misma firmeza y responsabilidad frente a cualquier forma de discriminación, garantizando un trato justo y equitativo para todos los participantes.
NO NATURALICEMOS LA VIOLENCIA NI LA DISCRIMINACIÓN.
Agradecemos el apoyo y el respeto de quienes acompañan a Juani.”
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