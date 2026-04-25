Duro comunicado de la familia de Juanicar contra Danelik y Brian Sarmiento: denuncia cortes en Gran Hermano

Nos preocupa profundamente que, en reiteradas ocasiones, este tipo de situaciones sean interrumpidas mediante cortes de transmisión, impidiendo que el público pueda observar con claridad lo sucedido, y sin que se evidencien sanciones acordes a la gravedad de los hechos.

Resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta que, en otras oportunidades, conductas discriminatorias han sido sancionadas de manera inmediata. Sin ir más lejos, una participante, Carmina, fue expulsada por dichos racistas. Por este motivo, nos cuesta comprender por qué este tipo de comportamientos se repite de forma constante sin que se adopten medidas concretas.

Entendemos que se trata de un juego, pero consideramos firmemente que este tipo de actitudes homofóbicas no pertenecen al juego de Gran Hermano y no deberían ser toleradas bajo ningún concepto.

Como familia, solicitamos que se actúe con la misma firmeza y responsabilidad frente a cualquier forma de discriminación, garantizando un trato justo y equitativo para todos los participantes.

NO NATURALICEMOS LA VIOLENCIA NI LA DISCRIMINACIÓN.

Agradecemos el apoyo y el respeto de quienes acompañan a Juani.”