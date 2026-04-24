El llanto de Zunino en Gran Hermano tras acusaciones por su trato con Luana: "Me rompieron"
Zunino no pudo contener las lágrimas en la casa de Gran Hermano y terminó llorando en los brazos de Emanuel.
El clima dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada se vuelve cada vez más denso a medida que se acerca la próxima eliminación.
En ese contexto, la placa de nominados quedó integrada por Zunino, Brian Sarmiento, Sol, Yipio y Danelik. Se trata de una instancia clave, donde las estrategias empiezan a tomar protagonismo y ya se perciben movimientos claros dentro de la casa, incluso con varios jugadores apuntando a que abandone la competencia la participante que tuvo un paso por la Casa de los Famosos (Telemundo).
Sin embargo, no todo pasa por el juego. En medio de esa tensión, el participante de 26 años oriundo de Berazategui quedó en el centro de la escena por una situación que lo afectó profundamente. Durante una transmisión del stream, no pudo ocultar su angustia y terminó quebrándose tras la circulación de versiones sobre un presunto maltrato hacia Luana Fernández, un tema que rápidamente tomó fuerza tanto dentro como fuera del reality y que podría influir en su imagen de cara a la gala del lunes.
“Me rompieron, amigo. Que vengan y me tiren esa me arruina. Siempre jugué re limpio; que me tiren esa gilada me duele. Yo después salgo de acá y soy un hdp. Tanto que hablan del caso de Mavinga; ahora me da miedo estar acá si juegan con esa carta”, expresó Franco en una charla íntima con Emanuel, quien estuvo a su lado intentando contenerlo.
Lejos de alimentar la polémica, Emanuel buscó llevarle calma y relativizar la situación, señalando que dentro de la casa muchas veces las versiones crecen como parte de las estrategias: “Ya sé, porque nada que ver. A la que más respetaste fue a ella. Tranqui, amigo. Zuni, amigo, no sos eso. Que no te entre una bala, amigo. Sé que no sos eso. Tenés que limpiar el nombre. No te pongas así”.
El vínculo de Luana y Zunino ya no es el mismo
La historia entre Luana y Zunino dentro de Gran Hermano Generación Dorada tuvo varios giros desde el comienzo. La afinidad inicial y los gestos de complicidad dieron paso a una relación más estrecha, que incluso despertó versiones de romance dentro de la casa.
Con el correr de los días, ese vínculo fue perdiendo solidez. En las últimas horas, un gesto de ella terminó de generar un quiebre en la confianza de su compañero, que decidió expresar sin filtros lo que le pasaba.
“Ustedes me juzgarán si estoy confundido, pero no me transmite confianza, no me siento seguro. Yo me meto al baño y ella está susurrando; está distante, el lenguaje corporal también habla. Por más que ya no haya nada sentimental en el medio, me parece que ella me está fallando en el juego a mí y a Zilli. No compro más con eso: cuando me tiene que defender, no me defiende, piensa solo en ella”, sostuvo Franco frente a las cámaras, en una semana que promete definiciones importantes dentro del reality.
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