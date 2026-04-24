El llanto de Zunino en Gran Hermano tras acusaciones por su trato con Luana: "Me rompieron"

El vínculo de Luana y Zunino ya no es el mismo

La historia entre Luana y Zunino dentro de Gran Hermano Generación Dorada tuvo varios giros desde el comienzo. La afinidad inicial y los gestos de complicidad dieron paso a una relación más estrecha, que incluso despertó versiones de romance dentro de la casa.

Con el correr de los días, ese vínculo fue perdiendo solidez. En las últimas horas, un gesto de ella terminó de generar un quiebre en la confianza de su compañero, que decidió expresar sin filtros lo que le pasaba.

“Ustedes me juzgarán si estoy confundido, pero no me transmite confianza, no me siento seguro. Yo me meto al baño y ella está susurrando; está distante, el lenguaje corporal también habla. Por más que ya no haya nada sentimental en el medio, me parece que ella me está fallando en el juego a mí y a Zilli. No compro más con eso: cuando me tiene que defender, no me defiende, piensa solo en ella”, sostuvo Franco frente a las cámaras, en una semana que promete definiciones importantes dentro del reality.