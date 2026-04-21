Brian fulminó a Pincoya en Gran Hermano y reavivó una interna explosiva, pero se la anularon por un error
El exfutbolista no dudó y apuntó contra la participante chilena por la falta de comida tras la sanción grupal. Sin embargo, luego quedó expuesto.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada sumó un nuevo capítulo de conflicto luego de que Brian Sarmiento utilizara su jugada más fuerte: la nominación fulminante. El exjugador decidió apuntar directamente contra Jennifer “Pincoya”, en medio de una convivencia cada vez más tensa.
En el confesionario, Brian explicó los motivos de su decisión y no dudó en cuestionar la actitud de su compañera: “Desde el inicio del programa, cuando me juntaba con ella, comenta que en su Gran Hermano en Chile los dejaba sin comida a sus compañeros para desestabilizarlos. Acá hace lo mismo, y se queda escuchando los gritos y afecta, por ejemplo, a Daniela o Yipio con su condición física”, denunció.
Pero sus críticas no se quedaron ahí. También hizo referencia a situaciones que generaron polémica semanas atrás y apuntó contra su comportamiento dentro de la casa: “También se mete con el pueblo argentino. Si nosotros estuviéramos en su país e hiciéramos lo mismo, como empujar a una compañera, ¿cuánto duraríamos?”, sostuvo, en alusión a un conflicto previo con Tamara Paganini.
El enfrentamiento entre ambos no es nuevo. En los últimos días, Brian y Pincoya protagonizaron fuertes cruces que evidencian una relación completamente quebrada, con diferencias tanto en lo estratégico como en lo personal.
A este clima se suma un episodio reciente que elevó aún más la tensión: la participante chilena cuestionó abiertamente a Gran Hermano, lo que derivó en un contundente llamado de atención. El “dueño de la casa” incluso le ofreció la posibilidad de abandonar el juego si no se sentía cómoda.
Lejos de dar un paso al costado, Pincoya redobló la apuesta y desafió la situación: dejó en claro que no piensa irse por decisión propia y que solo abandonará la competencia si así lo decide el público.
Con este nuevo movimiento, la casa vuelve a quedar en un punto de máxima tensión, con alianzas frágiles y conflictos abiertos que podrían impactar de lleno en la próxima gala.
La fulminante fue anulada por Gran Hermano
La jugada del exfutbolista podía ser clave, pero cometió un infantil error que le valió una sanción: luego que el "Big" anunciara que Pincoya estaba fulminada, Sarmiento contó a viva voz que él la había manado a placa.
El voto cantado, antes de que esté conformada la placa, está prohibido por lo que Gran Hermano rápidamente anunció que la jugada estaba anulada.
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