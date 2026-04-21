Brian fulminó a Pincoya en Gran Hermano y reavivó una interna explosiva, pero se la anularon por un error

Lejos de dar un paso al costado, Pincoya redobló la apuesta y desafió la situación: dejó en claro que no piensa irse por decisión propia y que solo abandonará la competencia si así lo decide el público.

Con este nuevo movimiento, la casa vuelve a quedar en un punto de máxima tensión, con alianzas frágiles y conflictos abiertos que podrían impactar de lleno en la próxima gala.

La fulminante fue anulada por Gran Hermano

La jugada del exfutbolista podía ser clave, pero cometió un infantil error que le valió una sanción: luego que el "Big" anunciara que Pincoya estaba fulminada, Sarmiento contó a viva voz que él la había manado a placa.

El voto cantado, antes de que esté conformada la placa, está prohibido por lo que Gran Hermano rápidamente anunció que la jugada estaba anulada.