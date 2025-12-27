Edith Hermida puso fin a las especulaciones sobre un posible affaire con Beto Casella: sus declaraciones

polino.jpg Marcelo Polino.

Tras la salida de Beto Casella, Bendita quedó bajo el mando de Edith Hermida, aunque las autoridades de El Nueve aún no habrían definido quién estará al frente del programa el próximo año.

En este contexto surge el nombre de Marcelo Polino, quien según Entrometidos (Net TV), habría recibido una propuesta del canal para reemplazar a la periodista al final del verano. Por ahora, Edith continuará en el rol de conductora de diciembre a marzo.

Semanas atrás, Polino dialogó con Puro Show y contó: “Tuve una reunión con la productora porque tienen varios proyectos para mí, entre ellos se habló de Bendita y otras cosas, también tuve reuniones con América”.

A pesar de esto, aclaró que todavía no tomó ninguna decisión: “Me estoy yendo a Mar del Plata para disfrutar el show de Fátima que es hasta el 4 de marzo, así que les dije que hablemos a mediados de temporada a ver cómo estoy y qué ganas tengo. Como es un show tan grande después vamos a hacer capitales también, por eso no sé si voy a tener voluntad de hacer televisión”.