Edith Hermida puso fin a las especulaciones sobre un posible affaire con Beto Casella: sus declaraciones
La panelista contó qué clase de vínculo la mantuvo unida al conductor durante todos los años en Bendita.
Edith Hermida fue la mano derecha de Beto Casella durante más de 20 años como panelista de Bendita. A lo largo de ese tiempo, la complicidad y la química entre ambos se hicieron evidentes en pantalla, lo que despertó constantes especulaciones sobre un posible romance.
Sin embargo, ninguno de los dos había respondido a esas preguntas hasta que Casella decidió mudarse a América TV y sus caminos profesionales se separaron.
Por eso, en su reciente visita a La mañana con Moria (El Trece), la periodista se mostró sincera ante el panel: "No pasó nada. Nunca. A nosotros nos gustaba chichonear juntos, era más un histeriqueo en cámara y nos dábamos picos pero nada más que eso".
Fiel a su estilo, Moria Casán quiso indagar un poco más y le preguntó si ahora que no trabajan juntos habría un “touch and go”. Edith respondió: "La verdad es que no lo pensé... ahora que no lo tengo que ver todos los días podría ser pero no. Es un hombre comprometido y no soy una Tatiana, no me meto con hombres comprometidos. Él está enamorado y se casó".
¿Marcelo Polino podría conducir Bendita?
Tras la salida de Beto Casella, Bendita quedó bajo el mando de Edith Hermida, aunque las autoridades de El Nueve aún no habrían definido quién estará al frente del programa el próximo año.
En este contexto surge el nombre de Marcelo Polino, quien según Entrometidos (Net TV), habría recibido una propuesta del canal para reemplazar a la periodista al final del verano. Por ahora, Edith continuará en el rol de conductora de diciembre a marzo.
Semanas atrás, Polino dialogó con Puro Show y contó: “Tuve una reunión con la productora porque tienen varios proyectos para mí, entre ellos se habló de Bendita y otras cosas, también tuve reuniones con América”.
A pesar de esto, aclaró que todavía no tomó ninguna decisión: “Me estoy yendo a Mar del Plata para disfrutar el show de Fátima que es hasta el 4 de marzo, así que les dije que hablemos a mediados de temporada a ver cómo estoy y qué ganas tengo. Como es un show tan grande después vamos a hacer capitales también, por eso no sé si voy a tener voluntad de hacer televisión”.
