Marcelo Polino suena fuerte para conducir Bendita y crece la incertidumbre sobre Edith Hermida
Aunque la actual conductora tiene asegurado ese rol hasta marzo, El Nueve evalúa cambios y el periodista aparece como posible reemplazo.
Marcelo Polino podría ponerse al frente de Bendita y dejar en suspenso la continuidad de Edith Hermida como conductora del histórico ciclo de espectáculos de El Nueve, en medio de un escenario que, lejos de estar cerrado, comienza a mostrar fisuras y negociaciones cruzadas de cara a la próxima temporada televisiva.
Aunque en las últimas semanas parecía que el canal ya había tomado una decisión definitiva tras la salida de Beto Casella, puertas adentro todavía se evalúan alternativas y no se descarta un volantazo en la conducción del programa.
Lo cierto es que Bendita quedó bajo el mando de Edith Hermida, quien asumió el desafío de liderar el ciclo en una etapa de transición. Sin embargo, según trascendió, las autoridades de El Nueve no tendrían completamente resuelto quién será la figura que encabece el programa a partir del próximo año, más allá de que la periodista tiene acordado ocupar ese rol desde diciembre hasta marzo.
Esa indefinición abrió la puerta a nuevas conversaciones y nombres fuertes comenzaron a circular en los pasillos del canal.
En ese contexto aparece Marcelo Polino, quien, de acuerdo a lo informado en Puro Show (El Trece), habría sido tentado por las autoridades del canal para reemplazar a Hermida una vez finalizado el verano. El propio Polino reconoció públicamente que existieron charlas formales vinculadas a distintos proyectos televisivos.
Semanas atrás, en diálogo con Puro Show, el periodista blanqueó: “Tuve una reunión con la productora porque tienen varios proyectos para mí, entre ellos se habló de Bendita y otras cosas, también tuve reuniones con América”, dejando en claro que su nombre está en carpeta en más de una señal.
Pese a ello, Polino se encargó de bajar un cambio y aclaró que todavía no tomó una decisión definitiva respecto a su futuro laboral en la televisión.
En ese mismo contacto, explicó: “Me estoy yendo a Mar del Plata para disfrutar el show de Fátima que es hasta el 4 de marzo, así que les dije que hablemos a mediados de temporada a ver cómo estoy y qué ganas tengo. Como es un show tan grande después vamos a hacer capitales también, por eso no sé si voy a tener voluntad de hacer televisión”, priorizando por ahora su agenda teatral y dejando abierta la incógnita.
La versión del posible desembarco de Polino cobra más fuerza si se tiene en cuenta lo que reveló Ángel de Brito, quien había asegurado que estaba todo acordado para que Edith Hermida continuara al frente de Bendita. Sin embargo, esta nueva información reconfigura el panorama y pone en duda la continuidad de la conductora, en un escenario donde el canal analiza el impacto de cada decisión en términos de rating, perfil editorial y repercusión mediática.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario