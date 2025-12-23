Marcelo Polino suena fuerte para conducir Bendita y crece la incertidumbre sobre Edith Hermida

Semanas atrás, en diálogo con Puro Show, el periodista blanqueó: “Tuve una reunión con la productora porque tienen varios proyectos para mí, entre ellos se habló de Bendita y otras cosas, también tuve reuniones con América”, dejando en claro que su nombre está en carpeta en más de una señal.

Pese a ello, Polino se encargó de bajar un cambio y aclaró que todavía no tomó una decisión definitiva respecto a su futuro laboral en la televisión.

En ese mismo contacto, explicó: “Me estoy yendo a Mar del Plata para disfrutar el show de Fátima que es hasta el 4 de marzo, así que les dije que hablemos a mediados de temporada a ver cómo estoy y qué ganas tengo. Como es un show tan grande después vamos a hacer capitales también, por eso no sé si voy a tener voluntad de hacer televisión”, priorizando por ahora su agenda teatral y dejando abierta la incógnita.

La versión del posible desembarco de Polino cobra más fuerza si se tiene en cuenta lo que reveló Ángel de Brito, quien había asegurado que estaba todo acordado para que Edith Hermida continuara al frente de Bendita. Sin embargo, esta nueva información reconfigura el panorama y pone en duda la continuidad de la conductora, en un escenario donde el canal analiza el impacto de cada decisión en términos de rating, perfil editorial y repercusión mediática.