Bendita sin Beto: cuántos puntos de rating hizo el debut de Edith Hermida en la conducción
El programa del 22 de diciembre mantuvo el promedio histórico de El Nueve y fue lo más visto del canal. MasterChef Celebrity volvió a liderar el rating general.
La grilla televisiva del lunes 22 de diciembre dejó varias lecturas interesantes en materia de rating, con un foco especial puesto en el debut de Edith Hermida como conductora de Bendita, en una emisión marcada por la ausencia de Beto Casella. El ciclo histórico de El Nueve atravesó una noche de transición que, lejos de afectar su rendimiento, le permitió sostener los números habituales y posicionarse como lo más visto de su señal.
Con Hermida al frente, Bendita alcanzó los 3,1 puntos de rating. La cifra no solo lo ubicó como el programa líder del canal, sino que además lo dejó empatado con LAM en América y muy cerca de los formatos más fuertes del prime time. El dato más relevante es que el envío se mantuvo en línea con el promedio que el programa logró a lo largo del año, demostrando que el cambio circunstancial de conducción no alteró el interés del público.
En la misma jornada, Telefe volvió a mostrar su fortaleza con MasterChef Celebrity, que se consolidó como lo más visto del día y del canal. El reality culinario marcó 11,8 puntos en su primera emisión y 9,0 en su segunda parte, números que lo dejaron muy por encima del resto de la competencia. Pasapalabra, también en Telefe, completó el podio interno con 7,4 puntos, ratificando el dominio del canal de las pelotas en el encendido general.
En El Trece, el rendimiento fue más moderado. Otro día perdido, con un compilado de los mejores momentos del año, promedió 3,5 puntos, quedando lejos de los líderes, aunque dentro de parámetros aceptables para una emisión de repaso. Entre los programas más vistos del canal se destacaron Buenas noches familia (5,1), Telenoche (4,2) y Ahora caigo junto a Mediodía Noticias, ambos con 4,0.
América, por su parte, mostró resultados irregulares. DDM, con Marina Calabró al frente en reemplazo de Mariana Fabbiani, marcó 1,6 puntos, un registro que quedó ocho décimas por debajo del promedio anual del ciclo. En contraste, LAM volvió a ser el envío más fuerte del canal con 3,1, seguido por Sálvese quien pueda (2,6) e Intrusos (2,4).
En El Nueve, detrás de Bendita, se ubicaron Tele 9 Central con 2,5 y Tele 9 al mediodía con 2,4. La TV Pública volvió a moverse en cifras muy bajas, con Se siente Argentina liderando con apenas 0,3 puntos. NET TV, en tanto, tuvo como lo más visto a “Dread” y El Señor de los Cielos, ambos con 0,2. Un día más en el que el rating dejó en claro quiénes mandan en la pantalla abierta.
Rating: el top five y los promedios de este lunes 22 de diciembre
El top five
- Masterchef Celebrity 11.8
- Masterchef Celebrity II 9.0
- Pasapalabra 7.4
- Staff de noticias 6.8
- Telefe Noticias 6.5
Los promedios
- Telefe 6.4
- El Trece 3.6
- América TV 2.1
- El Nueve 1.8
- TV Pública 0.1
- Net TV 0.1
