Bendita sin Beto: cuántos puntos de rating hizo el debut de Edith Hermida en la conducción

Con Hermida al frente, Bendita alcanzó los 3,1 puntos de rating. La cifra no solo lo ubicó como el programa líder del canal, sino que además lo dejó empatado con LAM en América y muy cerca de los formatos más fuertes del prime time. El dato más relevante es que el envío se mantuvo en línea con el promedio que el programa logró a lo largo del año, demostrando que el cambio circunstancial de conducción no alteró el interés del público.