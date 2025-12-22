Beto Casella habló sin filtros sobre su vínculo con Edith Hermida tras el final de Bendita

Cuando le consultaron si esa amistad podría diluirse con el paso del tiempo, el conductor no esquivó la respuesta. Reconoció que existe esa posibilidad, como ocurre en muchos casos cuando cada uno toma caminos profesionales distintos. “Ahora no sé, porque viste esas cosas de ‘che, nos vemos, que no se corte’. Y vos te vas a laburar a otro lugar y cada uno después se concentra en…”, reflexionó.

Beto Casella Edith Hermida

De todos modos, dejó en claro su predisposición: “Yo tengo toda la vocación de ir a tomar un café, de comer un sanguchito, no tengo problema. Y donde ella esté, yo voy a querer que le vaya bien”. En paralelo, también se refirió a su futuro profesional y al nuevo ciclo que encabezará en América TV, donde estará acompañado por un amplio equipo de panelistas.

Según se informó, figuras históricas como Horacio Pagani, Any Ventura y Alejandra Maglietti continuarán junto a él, mientras que se sumarán otros nombres como Walter Queijeiro, Aníbal Pachano y Agustín Guardis, entre varios más. Un nuevo comienzo que convive, inevitablemente, con el cierre de vínculos que marcaron una era en la televisión argentina.