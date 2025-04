El abogado de Viviana Canosa dio detalles de la denuncia presentada contra Lizy Tagliani

“Denunciamos hechos, locaciones y nombres”, adelantó el abogado a la salida de Comodoro Py tras la presentación realizada el fiscal federal Carlos Stornelli.

viviana canosa lizy tagliani

El letrado anticipó también que en las próximas horas junto a Canosa van a aportar “algunas pruebas más” ante la Justicia y que no acusaron a “personas en particular”, si no “lo que sabemos”.

Por otro lado, destacó que la conductora “no va a denunciar hechos de los que no tenga pruebas” y que en lo presentado “hay un poco de todo”.

Dragani indicó además que ahora “la causa está bajo secreto de sumario” para cuidar los detalles de la denuncia e informó que ahora la investigación “va a sorteo”.

Viviana Canosa anticipó su declaración contra Lizy Tagliani

Antes de presentarse en Comodoro Py, Viviana Canosa hizo una advertencia en sus redes sociales. “¡Anticipé mi declaración! No dormí en toda la noche. Entrando a declarar”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

viviana canosa

Cabe recordar que la periodista había anticipado en su programa que se iba a presentar a declarar. Sin embargo, decidieron adelantar la fecha para este martes 15 de abril. “Esto no podía esperar. Estamos en Comodoro Py”, manifestó el abogado Dragani.

“A mí hay temas que me irritan profundamente y, por supuesto, lo que más me irritan, además de la deslealtad y la ingratitud, son los temas de los menores”, había expresado Canosa en las últimas horas en Viviana en vivo . “Yo no voy a decir nada que después no pueda sostener en la Justicia”, sostuvo también.

El descargo de Lizy Tagliani tras las acusaciones de Viviana Canosa

lizy tagliani descargo

“Nunca abusé de un menor ni robé”, lanzó Lizy este martes por la mañana en la puerta de la radio en la que trabaja. “No hay pruebas de algo que no sucedió. Alguien me está armando algo para cag... la vida”, expuso la estilista y animadora tras las acusaciones de Canosa.

La humorista comentó que “todo lo que dicen lo van a tener que demostrar. No tengo nada que ver con la trata, ni con las cosas que se me acusan de ningún tipo, sobre todo la de los menores”.

Luego, se refirió al trámite de adopción y a la resolución que está por salir sobre su hijo. “Esto aparece justo a días de que está por salir la adopción de mi nene. ¿A dos días va a salir todo esto?”, se preguntó.

Lizy dijo que le “duele” lo que pasa. “Se pone en juego mi honor, mi familia. Mi nene es un bebé que salió de un hogar y puede correr grandes riesgos por esto”, remarcó. Luego, amplió: “Si vos sabés que yo soy pedófila,¿por qué no denunciás cuando te enterás de que voy a adoptar? O sea, ¿permitiste que un juez, que psicólogos, que la gente que va a tu casa me den una criatura?”.