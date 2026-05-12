Noches Capitales 2026 pone primera y confirma a Diego Torres como el primer gran nombre de su nueva edición

Las entradas estarán disponibles en venta general desde el miércoles 13 de mayo a las 13:00, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 4 cuotas sin interés con Banco Provincia, a través de Livepass.

Con este anuncio, Noches Capitales 2026 vuelve a encender la expectativa de los fanáticos y se prepara para otra temporada donde la música nacional volverá a sonar bajo el cielo platense.

La confirmación de Diego Torres como primer artista de la grilla no hizo más que aumentar la expectativa alrededor de esta nueva edición. Con una trayectoria que atraviesa distintas generaciones y una colección de canciones que ya forman parte de la memoria popular, su presencia marca el puntapié inicial de una temporada que buscará redoblar la apuesta y seguir consolidando a Noches Capitales 2026 como una de las citas musicales más fuertes del calendario argentino.