Noches Capitales 2026 pone primera y confirma a Diego Torres como el primer gran nombre de su nueva edición
El ciclo musical volverá al Hipódromo de La Plata con una nueva temporada a cielo abierto y noches apasionantes.
Después del impacto que dejó su última temporada, Noches Capitales 2026 confirmó oficialmente su regreso y ya tiene a su primer protagonista. Diego Torres será el encargado de abrir esta nueva edición con una presentación programada para el próximo 19 de septiembre en el Hipódromo de La Plata.
El cantante volverá a reencontrarse con el público platense después de varios años con un espectáculo que repasará distintas etapas de su carrera, incluyendo aquellas canciones que marcaron generaciones y también el material de su más reciente trabajo discográfico, Mi Norte & Mi Sur.
La nueva edición del ciclo marcará el regreso de una propuesta que logró consolidarse como uno de los eventos musicales más convocantes de la provincia de Buenos Aires. Con una identidad que combina música en vivo, encuentros al aire libre y una fuerte apuesta por los artistas nacionales, el festival prepara una temporada que promete volver a reunir a miles de personas.
Durante su edición anterior, el ciclo reunió a importantes nombres de la escena argentina a lo largo de múltiples jornadas, convirtiéndose en uno de los eventos destacados del calendario musical. Ahora, la organización adelantó que en las próximas semanas se conocerán nuevos artistas que formarán parte de esta edición 2026.
Las entradas estarán disponibles en venta general desde el miércoles 13 de mayo a las 13:00, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 4 cuotas sin interés con Banco Provincia, a través de Livepass.
Con este anuncio, Noches Capitales 2026 vuelve a encender la expectativa de los fanáticos y se prepara para otra temporada donde la música nacional volverá a sonar bajo el cielo platense.
La confirmación de Diego Torres como primer artista de la grilla no hizo más que aumentar la expectativa alrededor de esta nueva edición. Con una trayectoria que atraviesa distintas generaciones y una colección de canciones que ya forman parte de la memoria popular, su presencia marca el puntapié inicial de una temporada que buscará redoblar la apuesta y seguir consolidando a Noches Capitales 2026 como una de las citas musicales más fuertes del calendario argentino.
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