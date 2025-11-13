El adiós a Jorge Lorenzo: las emotivas despedidas de sus compañeros de "El Marginal" y "En el Barro"
Figuras de la televisión, el cine y el teatro expresaron su tristeza por la partida del intérprete que dio vida al recordado guardiacárcel Capece.
El mundo del espectáculo argentino atraviesa horas de tristeza tras conocerse la muerte de Jorge Daniel Lorenzo, actor de 66 años con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión. Reconocido por su papel como el guardiacárcel Capece en El Marginal y su participación en En el Barro, su fallecimiento fue confirmado por la Asociación Argentina de Actores (AAC), que destacó su aporte a la cultura nacional y acompañó a su familia con un mensaje cargado de afecto.
La noticia sacudió a colegas, productores y fanáticos, que inundaron las redes sociales con homenajes y recuerdos. Pablo Culell, productor de las dos series que marcaron un hito en la carrera de Lorenzo, expresó su conmoción: “Me sorprendió mucho. Lo vi en la presentación de En el Barro y no sabíamos de ninguna enfermedad. Es una gran pérdida, tanto profesional como humana”. Además, reveló que el actor había grabado escenas para la segunda temporada de la ficción carcelaria, rodada casi en simultáneo con la primera.
El impacto también se sintió entre sus compañeros de elenco. Nicolás Furtado, quien interpretó a “Diosito” Borges, compartió una imagen del actor con un breve y sentido mensaje: “Que en paz descanses, Jorge querido”. Carlos Portaluppi, el recordado “Morcilla”, subió una selfie con su colega acompañada de las palabras: “Qué tristeza tu partida. Buen viaje, Jorge querido”.
Gerardo Romano, quien compartió escena con Lorenzo tanto en El Marginal como en su spin-off, eligió una despedida simple pero contundente: “Compañero querido...”, junto a un corazón roto. Ana Garibaldi, su compañera en En el Barro, también se mostró profundamente conmovida: “Qué gran compañero fuiste. Gracias por las risas, por las escenas y por tu generosidad”.
La emoción también se trasladó al detrás de cámaras. El director Alejandro Ciancio lo recordó como “talentoso y querido”, mientras que la actriz Carla Pandolfi lo describió como “un tipazo” y destacó su calidez en los rodajes. La cuenta oficial de En el Barro compartió un video homenaje con imágenes de su paso por la serie y la canción “Fantasmas” de Humbe, con una frase que sintetiza el sentimiento general: “Tu talento y tu pasión quedarán para siempre”.
Además de su éxito en televisión, Lorenzo se destacó en el teatro con obras como Potestad, La tempestad y Del barrio la mondiola. Su amor por el escenario lo acompañó hasta el final: recientemente actuaba en la obra Póker Indio. Su legado, lleno de compromiso y sensibilidad artística, seguirá vivo en cada personaje que interpretó y en el recuerdo de quienes compartieron con él la pasión por actuar.
