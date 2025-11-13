El adiós a Jorge Lorenzo: las emotivas despedidas de sus compañeros de "El Marginal" y "En el Barro"

La noticia sacudió a colegas, productores y fanáticos, que inundaron las redes sociales con homenajes y recuerdos. Pablo Culell, productor de las dos series que marcaron un hito en la carrera de Lorenzo, expresó su conmoción: “Me sorprendió mucho. Lo vi en la presentación de En el Barro y no sabíamos de ninguna enfermedad. Es una gran pérdida, tanto profesional como humana”. Además, reveló que el actor había grabado escenas para la segunda temporada de la ficción carcelaria, rodada casi en simultáneo con la primera.