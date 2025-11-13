La fiscal pidió la destitución de la jueza Julieta Makintach: "Negó y mintió todo el tiempo"

jueza makintach

Para Duarte, "quedó demostrado que la doctora mintió, manipuló, presionó, fue parcial, abusó de su poder, utilizó recursos públicos en su propio provecho y en perjuicio de la Justicia. Y todo esto es un escándalo", porque Makintach hasta pretendió cambiar el orden de la votación para ser la encargada de leer el veredicto.

El juicio por la muerte de Diego Maradona se vio completamente descarrilado en junio de este año después de que la Justicia bonaerense entendiera que Julieta Makintach, quien se había incorporado al Tribunal Oral en lo Criminal 3 de San Isidro para ese proceso, había permitido la entrada de un equipo audiovisual a la primera audiencia, que fue en marzo.

El equipo comandado por María Lía Vidal Alemán, descrita como "amiga de la infancia" de Julieta Makintach, quien también declaró en una de las cinco audiencias del juicio político contra la magistrada.

Ahora, la jueza está acusada de haber cometido siete infracciones a la Ley de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, como abuso de autoridad, parcialidad manifiesta, realización de hechos incompatibles con la dignidad y austeridad del cargo, negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones e incumplimiento de los deberes inherentes al cargo.

También enfrenta cargos por tres delitos del Código Penal, que son la malversación de fondos, el incumplimiento de los deberes de funcionario público y la violación de secreto.