Muy enamorados: Nicki Nicole y Lamine Yamal se mostraron muy románticos en redes sociales
A pesar de que al principio se escondieron, ahora el futbolista y la cantante disfrutan de una relación llena de amor y felicidad.
La vida personal de Lamine Yamal, una de las jóvenes promesas del FC Barcelona, ha captado una atención significativa en las últimas semanas. A su ausencia de las canchas por una lesión, se suma la creciente exposición mediática de su relación con la cantante argentina Nicki Nicole, un vínculo que el futbolista ha compartido abiertamente en sus redes sociales.
Desde que el futbolista y la artista confirmaron su relación a finales de agosto, ambos han difundido diversos momentos de su vida en pareja en sus perfiles. Recientemente, el extremo del Barcelona publicó fotografías junto a la cantante, incluyendo una capturada durante un atardecer en un barco, adornado con globos en forma de corazón. Estas imágenes generaron miles de reacciones y comentarios, lo que evidencia el fuerte alcance de su exposición pública, a pesar de las exigencias de sus respectivas carreras.
La viralización de la pareja se amplificó con un video que mostró a Nicki Nicole llegando a la Ciutat Esportiva del club catalán. La visita se dio en un momento crucial, ya que Yamal se encontraba realizando su proceso de rehabilitación tras sufrir una lesión en septiembre, durante una convocatoria con la selección española. En las imágenes difundidas, ambos fueron vistos sonrientes poco antes de abandonar juntos el predio.
En lo que respecta a su salud, el atacante de 18 años permanece bajo estricta supervisión médica y "no se prevé una fecha confirmada" para su regreso a la competencia.
El entrenador del club, Hansi Flick, mantuvo una postura cauta sobre la evolución física del jugador, advirtiendo esta semana que: “está mejor, pero aún no está al 100%. Con esta lesión no es fácil saber cuándo volverá. No podemos decir, ‘puede jugar en dos, tres o cuatro semanas’ o si podrá disputar el Clásico. Debemos esperar y gestionar su carga”. La participación del delantero en el crucial clásico ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, programado para el 26 de octubre, se mantiene como una incógnita.
Además de los paseos en yate, la pareja fue vista disfrutando de un vuelo en helicóptero sobre la costa croata, una experiencia que Nicole compartió en Instagram con emojis que aludían a mareo y ansiedad. La espontaneidad de estas publicaciones generó numerosos comentarios. Las imágenes compartidas mostraban a Yamal disfrutando de momentos de distensión y vacaciones junto a la cantante.
La aparición pública de la pareja se ha vuelto habitual, especialmente desde el cumpleaños número dieciocho del futbolista, festejado junto a familiares y personas cercanas en la capital catalana.
Entre los seguidores del Barcelona, se percibe una atención creciente a esta faceta personal del delantero, aun cuando su ausencia en las canchas persiste. El club, en tanto, confía en una recuperación progresiva de su jugador clave.
