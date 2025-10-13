Muy enamorados: Nicki Nicole y Lamine Yamal se mostraron muy románticos en redes sociales

Lamine Yamal Nicki Nicole

El entrenador del club, Hansi Flick, mantuvo una postura cauta sobre la evolución física del jugador, advirtiendo esta semana que: “está mejor, pero aún no está al 100%. Con esta lesión no es fácil saber cuándo volverá. No podemos decir, ‘puede jugar en dos, tres o cuatro semanas’ o si podrá disputar el Clásico. Debemos esperar y gestionar su carga”. La participación del delantero en el crucial clásico ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, programado para el 26 de octubre, se mantiene como una incógnita.

Además de los paseos en yate, la pareja fue vista disfrutando de un vuelo en helicóptero sobre la costa croata, una experiencia que Nicole compartió en Instagram con emojis que aludían a mareo y ansiedad. La espontaneidad de estas publicaciones generó numerosos comentarios. Las imágenes compartidas mostraban a Yamal disfrutando de momentos de distensión y vacaciones junto a la cantante.

La aparición pública de la pareja se ha vuelto habitual, especialmente desde el cumpleaños número dieciocho del futbolista, festejado junto a familiares y personas cercanas en la capital catalana.

Entre los seguidores del Barcelona, se percibe una atención creciente a esta faceta personal del delantero, aun cuando su ausencia en las canchas persiste. El club, en tanto, confía en una recuperación progresiva de su jugador clave.