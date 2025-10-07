Taylor Swift se habría inspirado en Luis Miguel para una canción de su nuevo álbum: de cuál se trata
El último trabajo de la reconocida artista abrió un debate sobre las similitudes con un tema de "El Sol de México".
Taylor Swift presentó su nuevo álbum "The Life Of a Showgirl", un trabajo que sus fanáticos estaban esperando ansiosos. Sin embargo, se abrió un gran debate en las redes sociales, ya que muchos usuarios aseguran que la reconocida artista se inspiró en Luis Miguel.
Es que algunos fans detectaron que la melodía de "Opalite" tiene una gran similitud al clásico "1+1=2 Enamorados", que "El Sol de México" popularizó en los años 80.
El parecido se nota mucho en el coro de ambos temas, lo que desató todo tipo de comentarios que van desde la inspiración y el homenaje no declarado hasta la simple coincidencia creativa.
"Opalite", según los seguidores de la reconocida estrella estadounidense, habla de la mediática relación de Swift con el jugador de fútbol americano Travis Kelce. Sin embargo, lo que ha llamado la atención no es la letra, sino su cadencia melódica.
Mucha gente señaló que la estructura y la melodía del coro de "Opalite" te lleva directamente y sin escalas al estribillo de "Dos Enamorados", uno de los primeros grandes éxitos de Luis Miguel.
Cuánto cuesta el anillo que Taylor Swift mostró tras comprometerse con Travis Kelce
El romance entre Taylor Swift y Travis Kelce ha capturado la atención de sus seguidores desde que comenzaron a mostrarse juntos en 2023, y ahora la pareja dio un paso decisivo: anunciaron su compromiso. Sin embargo, lo que realmente se llevó todas las miradas no fue la noticia en sí, sino el anillo que selló este momento histórico en sus vidas.
La propuesta se dio a conocer a través de Instagram, donde ambos compartieron imágenes de la ceremonia íntima. En las fotos, Taylor presumía una joya deslumbrante que, según especialistas, podría estar valuada en 550.000 dólares, de acuerdo con el sitio Brides.
El anillo, diseñado a medida por Kindred Lubeck, fundadora de Artifex Fine Jewelry, en colaboración directa con Kelce, cuenta con un diamante central de corte ovalado, rodeado por piedras más pequeñas, todo montado en oro amarillo de 18 quilates. Más allá del precio, lo que realmente impacta es el significado de este gesto dentro de su historia de amor.
La relación comenzó como una chispa inesperada: Travis, con su carrera consolidada en la NFL; Taylor, convertida en un ícono global de la música. Dos mundos completamente distintos que encontraron sintonía en los pequeños detalles: desde una pulsera con las iniciales "TNT" durante sus primeros meses juntos hasta las innumerables muestras de cariño que hicieron suspirar a sus fanáticos alrededor del mundo.
Cada gesto de la pareja se convirtió rápidamente en noticia y en tema de conversación entre los seguidores acérrimos de la cantante, conocidos como “swifties”.
La propuesta estuvo cargada de simbolismo y romanticismo. En un jardín decorado con flores blancas, rojas y rosas, Travis se arrodilló frente a Taylor para hacer la pregunta que marcaría un antes y un después en sus vidas. La cantante lució un vestido rayado y su característico labial rojo mientras aceptaba emocionada, rodeada de un ambiente cuidadosamente musicalizado con “So High School”, una canción compuesta por ella especialmente para Kelce.
Cada detalle parecía pensado para crear el escenario perfecto de un cuento de hadas moderno, combinando su mundo artístico con el glamour propio de una estrella global.
