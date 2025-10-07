Taylor Swift se habría inspirado en Luis Miguel para una canción de su nuevo álbum: de cuál se trata

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FuckyouCyrus_/status/1974005355895009577?t=yCRC2unf4BBw2MebwePerQ&s=19&partner=&hide_thread=false Opalite de Taylor Swift es IDENTICA a 1+1= Enamorados de Luis Miguel #TaylorSwift #TLOASG pic.twitter.com/DwAiBRDpRI — Pagan Poetry (@FuckyouCyrus_) October 3, 2025

Cuánto cuesta el anillo que Taylor Swift mostró tras comprometerse con Travis Kelce

El romance entre Taylor Swift y Travis Kelce ha capturado la atención de sus seguidores desde que comenzaron a mostrarse juntos en 2023, y ahora la pareja dio un paso decisivo: anunciaron su compromiso. Sin embargo, lo que realmente se llevó todas las miradas no fue la noticia en sí, sino el anillo que selló este momento histórico en sus vidas.

La propuesta se dio a conocer a través de Instagram, donde ambos compartieron imágenes de la ceremonia íntima. En las fotos, Taylor presumía una joya deslumbrante que, según especialistas, podría estar valuada en 550.000 dólares, de acuerdo con el sitio Brides.

El anillo, diseñado a medida por Kindred Lubeck, fundadora de Artifex Fine Jewelry, en colaboración directa con Kelce, cuenta con un diamante central de corte ovalado, rodeado por piedras más pequeñas, todo montado en oro amarillo de 18 quilates. Más allá del precio, lo que realmente impacta es el significado de este gesto dentro de su historia de amor.

La relación comenzó como una chispa inesperada: Travis, con su carrera consolidada en la NFL; Taylor, convertida en un ícono global de la música. Dos mundos completamente distintos que encontraron sintonía en los pequeños detalles: desde una pulsera con las iniciales "TNT" durante sus primeros meses juntos hasta las innumerables muestras de cariño que hicieron suspirar a sus fanáticos alrededor del mundo.

Cada gesto de la pareja se convirtió rápidamente en noticia y en tema de conversación entre los seguidores acérrimos de la cantante, conocidos como “swifties”.

La propuesta estuvo cargada de simbolismo y romanticismo. En un jardín decorado con flores blancas, rojas y rosas, Travis se arrodilló frente a Taylor para hacer la pregunta que marcaría un antes y un después en sus vidas. La cantante lució un vestido rayado y su característico labial rojo mientras aceptaba emocionada, rodeada de un ambiente cuidadosamente musicalizado con “So High School”, una canción compuesta por ella especialmente para Kelce.

Cada detalle parecía pensado para crear el escenario perfecto de un cuento de hadas moderno, combinando su mundo artístico con el glamour propio de una estrella global.