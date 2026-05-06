Zara Larsson redobla su apuesta global con Midnight Sun: Girls Trip y suma a Emilia Mernes entre sus invitadas

El disco abre con una nueva versión de “Midnight Sun” junto a PinkPantheress, donde ambas fusionan el pop luminoso con una base influenciada por la escena electrónica británica. Más adelante, Kehlani aporta su impronta en “Blue Moon”, mientras que Shakira se suma a “Eurosummer”, llevando el track a un terreno más club y expansivo.

Por su parte, Tyla se hace presente en “Hot & Sexy”, mientras Robyn aporta su sello característico en “Puss Puss”, uno de los cierres más esperados del proyecto.

Detrás de Girls Trip, Zara volvió a trabajar junto a productores de confianza como MNEK y Margo XS, piezas clave también en el desarrollo del álbum original lanzado en 2025.

Este lanzamiento llega en medio de un gran presente para la artista. Tras Midnight Sun, Zara consiguió su primera nominación al Grammy y logró volver con fuerza a los rankings globales, consolidándose entre las artistas pop más escuchadas del momento en Spotify.

Con Midnight Sun: Girls Trip, Zara Larsson expande aún más su universo artístico y deja en claro que su presente global recién empieza.