Zara Larsson redobla su apuesta global con Midnight Sun: Girls Trip y suma a Emilia Mernes entre sus invitadas
La estrella pop nominada al Grammy Awards lanzó una edición especial de su exitoso álbum con nuevas versiones y colaboraciones internacionales
Zara Larsson atraviesa uno de los momentos más potentes de su carrera y acaba de dar un nuevo paso con el lanzamiento de Midnight Sun: Girls Trip, una colección de remixes y colaboraciones que reimagina por completo el universo de su celebrado álbum Midnight Sun.
Con este nuevo proyecto, la artista sueca reúne a algunas de las voces femeninas más influyentes de la escena global en una propuesta que celebra la libertad artística, la diversidad musical y la conexión entre mujeres de distintas partes del mundo.
Entre las figuras convocadas aparecen nombres de peso como Shakira, Robyn, Tyla, PinkPantheress, Kehlani, Madison Beer y también la argentina Emilia Mernes, quien participa en el track “Girl’s Girl”.
Cada canción del álbum adopta una nueva identidad, moviéndose con naturalidad entre el dance pop, el R&B, el UK garage y sonidos electrónicos contemporáneos, construyendo una experiencia musical dinámica y sin fronteras.
El disco abre con una nueva versión de “Midnight Sun” junto a PinkPantheress, donde ambas fusionan el pop luminoso con una base influenciada por la escena electrónica británica. Más adelante, Kehlani aporta su impronta en “Blue Moon”, mientras que Shakira se suma a “Eurosummer”, llevando el track a un terreno más club y expansivo.
Por su parte, Tyla se hace presente en “Hot & Sexy”, mientras Robyn aporta su sello característico en “Puss Puss”, uno de los cierres más esperados del proyecto.
Detrás de Girls Trip, Zara volvió a trabajar junto a productores de confianza como MNEK y Margo XS, piezas clave también en el desarrollo del álbum original lanzado en 2025.
Este lanzamiento llega en medio de un gran presente para la artista. Tras Midnight Sun, Zara consiguió su primera nominación al Grammy y logró volver con fuerza a los rankings globales, consolidándose entre las artistas pop más escuchadas del momento en Spotify.
Con Midnight Sun: Girls Trip, Zara Larsson expande aún más su universo artístico y deja en claro que su presente global recién empieza.
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