El baile hot de Denisse y Bautista de Gran Hermano que sorprendió a todos

“Denisse se olvidó de que estaban en público”, expresó persona en X (ex Twitter). En el video de pocos segundos, la joven aparece agachándose enfrente de Bautista, mientras Lucía Maidana intenta correrla para que se diera cuenta de lo que estaba haciendo.

“Me da un poco de cringe”, “Qué le pasaba, por Dios”, “¡Qué incomodo que se puso Bauti!”, “Bauti se fue por la vergüenza” y “Él es un caballero”, fueron algunas de las opiniones que dejó la gente en el video.

BAILE DENISSE

Emma Vich apuntó contra los exGran Hermano que fueron a ver a Bautista Mascia al Gran Rex

Pese al escándalo en torno a su Gran Rex, Bautista Mascia finalmente brindó su primer show de música. En el mismo, sus fanáticos y amigos lo acompañaron dando así un gran inicio a su carrera como cantante tras salir como campeón de la casa de Gran Hermano. Sin embargo, pese a los rumores previos con respecto a la venta de entradas, un nuevo escándalo surgió en base a este recital.

Esto es porque Emma Vich mostró su descontento a través de un descargo en las redes sociales, aunque minutos después eliminó, pero que varios usuarios ya habían guardado. Según lo que explicó el semifinalista de GH, no le gustó que muchos de sus compañeros lo hayan apoyado a Bautista Mascia mientras que a él nadie lo bancó mientras que lanzaba su canción.

emma vich.jpg

"Ninguno de GH compartió un lindo momento conmigo cuando los invité al estreno de mi video solo Alan de Córdoba y El Paisa, Flor y Damián, aparte de mis amigos, productores y mi amor". Luego de esto, agregó: "Ahhhh pero al Rex fuimos todos. Ya sabemos quién está para quien. Un besito y mucha luz. Gracias".

A su vez, a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió un video en el que le agradeció a sus fanáticos por todo el apoyo que le dieron. "Quería decirles gracias a toda esa gente que me apoyó y que fue a verme... A toda la comunidad, a toda la gente que saltó, que gritó, que me compartió...", afirmó el peluquero.

emma vich

En ese sentido, cerró: "Estoy feliz y muy contento... Gracias a todos, los amo y vamos por más gente. Todos saben lo difícil que es ser un artista pop en este momento, un artista independiente, sin sello, sin nada. Todo es a pulmón...Así que gracias por valorar todo eso".

Hay que destacar que, durante el recital de Bautista, los ex hermanitos no solamente asistieron, sino que coreaban sus temas, mientras que Denisse, su novia, subió al escenario con él. Además, el ganador del certamen se mostró muy feliz de ver a sus ex compañeros en primera fila.