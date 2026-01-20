El blooper de Esther Goris en Masterchef Celebrity: qué le pasó

Compañerismo y repercusión mediática

A pesar de lo aparatoso del golpe, la situación se resolvió rápidamente gracias a la intervención del equipo de producción y de sus propios compañeros, quienes ayudaron a las actrices a reincorporarse entre carcajadas y gestos de alivio. Esther, todavía conmovida por la noticia de su continuidad y por el curioso traspié, intentó describir lo que estaba viviendo. “No les puedo explicar, estoy literalmente sin palabras”, confesó la intérprete al micrófono, visiblemente emocionada por el triunfo obtenido en las hornallas.