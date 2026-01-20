El blooper de Esther Goris en Masterchef Celebrity: qué le pasó
Luego de pasar por el repechaje, la actriz se convirtió en una de las nuevas participantes del reality de cocina y celebró de una manera particular. Los detalles.
La intensidad de la competencia en las cocinas de MasterChef Celebrity suele regalar momentos de alta tensión, pero la reciente gala de repechaje quedará grabada en la memoria de los televidentes por un motivo muy diferente: un festejo que terminó literalmente por el suelo. La protagonista de este inesperado suceso fue la reconocida actriz Esther Goris, quien, en medio del entusiasmo por su incorporación oficial al certamen, protagonizó un incidente junto a su colega Julia Calvo.
El episodio tuvo lugar durante una noche decisiva, donde el jurado debió evaluar los últimos desafíos culinarios para determinar quiénes se sumarían definitivamente a la competencia, en una semana marcada también por el ingreso del músico Rusherking. Tras la eliminación de los participantes Walas y Ariel Puchetta, quienes se despidieron tras no convencer a los expertos, la atención se centró en la definición entre Goris y Calvo.
La tensión del anuncio y la caída en vivo
Damián Betular, integrante del prestigioso jurado, fue el encargado de ponerle palabras al desenlace de la noche. Al llamar al frente a ambas actrices, resaltó el nivel de su trabajo calificando sus preparaciones como “dos platazos espectaculares”. Sin embargo, el reglamento del programa solo permitía un cupo disponible, lo que generó un clima de nerviosismo absoluto en el estudio.
“Una de ustedes sube al balcón con el delantal blanco y la otra va a abandonar las cocinas de MasterChef para siempre… La participante que entra a las cocinas de MasterChef Celebrity es Esther”, sentenció el jurado. Fue en ese preciso instante cuando la alegría desbordó a Goris. Al intentar fundirse en un abrazo con Julia Calvo, el impulso del salto y la emoción provocaron que ambas perdieran el equilibrio y terminaran cayendo al piso en pleno set de televisión.
Compañerismo y repercusión mediática
A pesar de lo aparatoso del golpe, la situación se resolvió rápidamente gracias a la intervención del equipo de producción y de sus propios compañeros, quienes ayudaron a las actrices a reincorporarse entre carcajadas y gestos de alivio. Esther, todavía conmovida por la noticia de su continuidad y por el curioso traspié, intentó describir lo que estaba viviendo. “No les puedo explicar, estoy literalmente sin palabras”, confesó la intérprete al micrófono, visiblemente emocionada por el triunfo obtenido en las hornallas.
Este "blooper" se transformó rápidamente en contenido viral en las redes sociales, donde los usuarios celebraron la espontaneidad y, sobre todo, la evidente camaradería entre las dos artistas. Lo que pudo ser un momento de frustración para Calvo se convirtió en una muestra de afecto genuino hacia su colega, cerrando una de las galas más divertidas y humanas de la actual temporada de la competencia gastronómica más famosa del país.
