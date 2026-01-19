Sorpresa: Rusherking ingresa a MasterChef Celebrity como participante pero sigue el repechaje

Rusherking no ocultó su euforia, subió corriendo al balcón y cerró su participación con un freestyle improvisado sobre su experiencia en las cocinas, prometiendo mostrar una faceta más humana y competitiva en esta nueva etapa del reality.

Este lunes, en tanto, será el turno de la "gala del regreso", en donde se concretará al menos otro ingreso a la competencia a través del repechaje. Con las eliminaciones de Evelyn Botto, Estban Mirol y Luis Ventura, siguen en carrera Sofi Martínez, Emilia Attias, Walas, Julia Calvo, Ariel Puchetta y Esther Goris.