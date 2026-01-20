Terminó el repechaje en Masterchef Celebrity: Emilia Attias y Esther Goris se suman al reality
Las actrices se suman a Rusherking, quien ya esperaba en el balcón, para retomar la competencia oficial por el título de esta cuarta temporada.
El repechaje de Masterchef Celebrity cerró su capítulo definitivo este lunes 19 de enero por la pantalla de Telefe, con la confirmación de que son tres los nuevos participantes que tiene el reality culinario que conduce Wanda Nara.
Tras una semana de intensas definiciones, finalmente se conoció quiénes acompañarán a Rusherking en su regreso a las cocinas más famosas del país. En una noche donde el pescado fue el ingrediente estrella y el principal desafío para los aspirantes, Esther Goris y Emilia Attias demostraron estar a la altura de las exigencias del jurado y se alzaron con los últimos delantales blancos disponibles.
La velada estuvo marcada por la paridad técnica, lo que obligó a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui a hilar fino en sus devoluciones.
Luego de que Esther Goris fuera la primera seleccionada de la noche, en un emotivo mano a mano con Julia Calvo; la tensión se trasladó al duelo final entre Sofi Martínez y la ex Casi Ángeles. Ambas participantes se enfrentaron en una instancia decisiva que dejó a los compañeros del balcón en absoluto silencio hasta el último segundo.
"Quien vuelve a las cocinas de Masterchef Celebrity es… ¡Emilia!", anunció Martitegui, desatando la euforia de la actriz, quien celebró entre saltos y abrazos.
Pese a la rivalidad lógica de la instancia, Attias y Martínez se dedicaron palabras de afecto y respeto mutuo, destacando el compañerismo que reinó durante toda la semana de revancha.
Por su parte, la conductora Wanda Nara celebró el retorno de Attias, asegurando que su reincorporación suma a una "gran competidora" que promete dar batalla en las galas de eliminación.
Con estas tres incorporaciones —Rusherking, Goris y Attias—, el certamen recupera a figuras de peso que buscarán aprovechar esta segunda oportunidad para llegar a la gran final. A partir de la próxima emisión, los reingresados deberán medirse nuevamente con los participantes que lograron mantener su lugar, elevando la vara de una competencia que entra en su etapa más exigente.
