Terminó el repechaje en Masterchef Celebrity: Emilia Attias y Esther Goris se suman al reality

Pese a la rivalidad lógica de la instancia, Attias y Martínez se dedicaron palabras de afecto y respeto mutuo, destacando el compañerismo que reinó durante toda la semana de revancha.

Por su parte, la conductora Wanda Nara celebró el retorno de Attias, asegurando que su reincorporación suma a una "gran competidora" que promete dar batalla en las galas de eliminación.

Con estas tres incorporaciones —Rusherking, Goris y Attias—, el certamen recupera a figuras de peso que buscarán aprovechar esta segunda oportunidad para llegar a la gran final. A partir de la próxima emisión, los reingresados deberán medirse nuevamente con los participantes que lograron mantener su lugar, elevando la vara de una competencia que entra en su etapa más exigente.