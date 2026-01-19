A qué hora dan hoy lunes MasterChef Celebrity y quién ingresa en el repechaje
Tras la sorpresiva incorporación de Rusherking, la gala especial trae de regreso a una participante que busca revancha.
Este lunes 19 de enero, MasterChef Celebrity vuelve a la pantalla de Telefe con una definición clave: tras el ingreso de Rusherking, el jurado elegirá a un nuevo participante para regresar a la competencia.
En el marco de un fin de semana atípico y con emisiones especiales que alteraron la programación habitual, Telefe vuelve a mover fichas y sorprende a los seguidores. El ciclo gastronómico atraviesa una etapa de ajustes en su grilla, heredados de las modificaciones por las fiestas, y continúa apostando a ediciones fuera de lo común para mantener el interés del público.
Luego del programa especial emitido el sábado, la atención ahora se traslada a este lunes, cuando el reality conducido por Wanda Nara retome su curso.
La competencia sigue centrada en la instancia de repechaje, una de las más esperadas de la temporada. Tras las eliminaciones de Esteban Mirol, Luis Ventura y Evelyn Botto, los exparticipantes volvieron a calzarse el delantal con la ilusión intacta de tener una segunda oportunidad dentro de la cocina más famosa del país.
El primer golpe de efecto ya se dio con el regreso de Rusherking, quien fue el primer elegido para reincorporarse al certamen. Su ingreso renovó el clima dentro del estudio y reconfiguró el juego entre quienes aún siguen en carrera.
Ahora, todas las miradas están puestas en la decisión que tomará el jurado este lunes. Los chefs deberán definir quién será el próximo famoso en volver a la competencia, una elección que promete generar expectativa, reacciones cruzadas.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este lunes, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
