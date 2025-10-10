El cálido saludo de Cris Morena a Lali Espósito por su cumpleaños: "Que sigas brillando"
La artista pop está cumpliendo 34 años y la productora usó sus redes sociales para felicitarla en este día tan especial.
Este 10 de octubre, Lali Espósito está cumpliendo 34 años. La artista fue el centro de varios ataques por parte del presidente Javier Milei y sus seguidores, luego de que se pronunciara en contra de su gobierno.
A pesar de eso, la cantante pop logró tener un año más que exitoso en lo laboral, ya que llenó cuatro estadio Vélez y el próximo 16 de diciembre va por el quinto.
En lo que va del día, Lali fue saluda por cientos de personas. Una de ellas fue Cris Morena, con quien comparten un gran vínculo, ya que su carrera la inició se su mano y fue su puerta al mundo artístico.
"Feliz cumple @lali !! Sos puro fuego!! Que sigas brillando siempre y llenando el corazón de millones de personas!! Te quiero muchoo", escribió la productora en su posteo.
Lali Espósito se burló de Javier Milei tras su "show" en el Arena de Villa Crespo: "Payaso"
Horas después del show que el presidente Javier Milei realizó en el Movistar Arena, la cantante Lali Espósito volvió a encender las redes sociales con una sugestiva historia de Instagram que fue rápidamente interpretada como una indirecta dirigida al mandatario, con quien mantiene una conocida tensión pública.
La artista, quien se encuentra en Madrid con su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”, compartió un video caminando por las calles de la capital española, pero sin olvidarse que lo que pasó anoche en Argentina fue un completo chiste. Esto es porque en la historia, Lali lucía una remera de su tour que lleva impresa la imagen de un payaso.
Como fondo musical del video, Lali eligió su canción "Payaso", enfocándose en una parte cuya letra resultó particularmente provocadora en el contexto actual y a la disputa que tiene con Milei desde el comienzo de su mandato. La parte seleccionada fue: “El truco ese que hiciste yo ya lo vi / Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer? / Te dije que eras bueno, uy, te mentí / Me estás vendiendo humo y se puede ver”.
La coincidencia del timing y la elección de la canción no pasaron desapercibidas. De inmediato, los usuarios de redes sociales interpretaron la historia como una clara alusión a Milei, quien la ha criticado públicamente en diversas ocasiones. La publicación se suma a una serie de intercambios indirectos entre la artista y el presidente quien más que gobernar sigue avivando la guerra con artistas Nacionales.
