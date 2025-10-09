Definición en La Voz Argentina: quiénes son los cuatro finalistas
El reality de canto está llegando a su fin y ya se saben quiénes pelearán por el título en los próximos días.
Después de transitar por las diferentes etapas, La Voz Argentina ya tiene a sus cuatro finalistas. Este miércoles se llevó a cabo la semifinal y se conoció qué participantes pelearán por el título en los próximos días.
Los dos concursantes de cada equipo se presentaron en el escenario para interpretar su canción y recibir la puntuación de los coaches: Lali Espósito , Luck Ra , Miranda! y Soledad Pastorutti .
Una vez que todos hicieron su performance, Nico Occhiato reveló la decisión del jurado. El conductor comenzó con el Team Soledad: "La primera finalista de La Voz Argentina 2025 es Milagros Gerez Amud", anunció y confirmó que Violeta Lemo se quedó en el camino.
Acto seguido, llegó el turno del Team Miranda. "Quien se mete en la final de La Voz Argentina representando al Team Miranda! es Eugenia Rodríguez", lanzó sin vueltas Occhiato.
En esa línea, siguió revelando finalistas. "Quien se mete en la final de La Voz Argentina 2025 en el Team Luck Ra es Nicolás Behringer", confirmó el conductor de Telefe.
Por último, Nico Occhiato anunció quién es el artista que representará el Team Lali en la final de La Voz Argentina 2025. "El finalista del Team Lali, el último finalista de la noche, que va a competir en el próximo episodio de La Voz Argentina es... Alan Lez", anunció y tanto el participante como Lali se emocionaron hasta las lágrimas.
De esta manera, uno de ellos cuatro logrará convertirse en La Voz Argentina y podrá comenzar a grabar su primer disco. Sin embargo, los que no ganen también tendrán grandes premios.
Cómo votar en la final de La Voz Argentina
Tal como se hizo en los Playoffs, el público decidirá quién será el gran campeón de esta edición de La Voz Argentina. Podes votar a tu participante favorito de la siguiente manera:
- A través de LaVozArg.ar
- Enviar un SMS al 9009
- Escanear el código QR que aparece en la pantalla de Telefe
Dependiendo de qué cantante querés que se corone ganador, el SMS es distinto. Puede ser ALAN, NICOLÁS, EUGENIA o MILAGROS al 9009.
