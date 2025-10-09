Definición en La Voz Argentina: quiénes son los cuatro finalistas

Por último, Nico Occhiato anunció quién es el artista que representará el Team Lali en la final de La Voz Argentina 2025. "El finalista del Team Lali, el último finalista de la noche, que va a competir en el próximo episodio de La Voz Argentina es... Alan Lez", anunció y tanto el participante como Lali se emocionaron hasta las lágrimas.

De esta manera, uno de ellos cuatro logrará convertirse en La Voz Argentina y podrá comenzar a grabar su primer disco. Sin embargo, los que no ganen también tendrán grandes premios.

Embed - Se confirmaron los cuatro finalistas de La Voz Argentina 2025

Cómo votar en la final de La Voz Argentina

Tal como se hizo en los Playoffs, el público decidirá quién será el gran campeón de esta edición de La Voz Argentina. Podes votar a tu participante favorito de la siguiente manera:

A través de LaVozArg.ar

Enviar un SMS al 9009

Escanear el código QR que aparece en la pantalla de Telefe

Dependiendo de qué cantante querés que se corone ganador, el SMS es distinto. Puede ser ALAN, NICOLÁS, EUGENIA o MILAGROS al 9009.