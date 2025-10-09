Locura en los fans: Lali Espósito hará dos shows en River en marzo 2026
Mientras prepara su quinto Vélez, la exitosa artista argentina desembarcaría en el Monumental en sólo seis meses, según los detalles aportados por Fede Flowers.
El periodista Fede Flowers lanzó una primicia e hizo estallar a los fans de Lali Espósito: según el comunicador, la intérprete de "Fanático" realizará dos shows en River en el año 2026 y, aunque todavía no se conocen mayores detalles, las fechas indicadas son el 7 y 8 de marzo.
La novedad se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, provocando la excitación total de los seguidores de la talentosa artista.
Qué dijo Fede Flowers sobre los shows de Lali Espósito en River
"Atención fanáticos, atención seguidores de ella, eh... porque luego de una terrible negociación, digo 'terrible' porque ella tuvo que reunirse con gente que tiene que ver con la parte directiva de este lugar... llegaron a un buen puerto. Estoy hablando de una artista internacional que todavía no tuvo su primer show en este lugar donde voy a contar", comenzó introduciendo la noticia Flowers.
Y añadió: "Hace minutos acaba de firmar, muy emocionada, hasta le costó las lágrimas... quien ya cerró dos shows en River para el 7 y 8 de marzo de 2026 es la señorita Lali Espósito", reveló el periodista, dejando atónitos a sus compañeros de "Cabak 107.9" en El Observador 107.9.
Lo cierto es que aún se desconoce cuándo saldrán a la venta las entradas, porque la noticia no fue oficializada por la propia Lali, pero se cree que en las próximas horas los fanáticos de la cantante recibirán más información al respecto.
El nuevo mensaje de Lali Espósito tras el show de Javier Milei en el Movistar Arena
Lali Espósito se encuentra brillando en España, por estos días, pero no se pierde ningún detalle de lo que ocurre en la Argentina. Al advertir que el presidente Javier Milei realizó un impensado show en el Movistar Arena de Villa Crespo, la intérprete de "Payaso" ratificó lo que piensan sus seguidores en medio de un concierto para el público español: que el primer mandatario quiere parecerse a ella.
De hecho, al momento de entonar "Fanático" -canción dedicada al jefe de Estado libertario- la cantante indicó: "Esto es exacto", cuando iba a cantar la parte que dice "y su mayor fantasía es, un día, ser yo". Entre risas, Lali continuó cantando y dedicándole más que nunca este tema al presidente que, en medio de una crisis absoluta de credibilidad y en plena caída de la economía, lanza un concierto como si fuera un artista.
De esta manera, la ex Casi Ángeles le volvió a dejar un contundente mensaje a Milei sobre su cuestionable actividad mientras debería estar gobernando el país.
