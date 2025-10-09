Locura en los fans: Lali Espósito hará dos shows en River en marzo 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Observador1079/status/1976358659056914464&partner=&hide_thread=false Información exclusiva de @fedeflowersok: "Lali Espósito cerró 2 shows en River para el 7 y 8 de marzo de 2026"



Lo cierto es que aún se desconoce cuándo saldrán a la venta las entradas, porque la noticia no fue oficializada por la propia Lali, pero se cree que en las próximas horas los fanáticos de la cantante recibirán más información al respecto.

El nuevo mensaje de Lali Espósito tras el show de Javier Milei en el Movistar Arena

Lali Espósito se encuentra brillando en España, por estos días, pero no se pierde ningún detalle de lo que ocurre en la Argentina. Al advertir que el presidente Javier Milei realizó un impensado show en el Movistar Arena de Villa Crespo, la intérprete de "Payaso" ratificó lo que piensan sus seguidores en medio de un concierto para el público español: que el primer mandatario quiere parecerse a ella.

De hecho, al momento de entonar "Fanático" -canción dedicada al jefe de Estado libertario- la cantante indicó: "Esto es exacto", cuando iba a cantar la parte que dice "y su mayor fantasía es, un día, ser yo". Entre risas, Lali continuó cantando y dedicándole más que nunca este tema al presidente que, en medio de una crisis absoluta de credibilidad y en plena caída de la economía, lanza un concierto como si fuera un artista.

De esta manera, la ex Casi Ángeles le volvió a dejar un contundente mensaje a Milei sobre su cuestionable actividad mientras debería estar gobernando el país.